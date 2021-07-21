不用担心。“你这样跑步是有原因的。步伐拖沓、头部摇晃、轻微后倾、膝盖没有抬起，这些都会造成你的姿势不标准，”Nike 跑步全球总教练 Chris Bennett 说，“纠正跑步姿势和整体训练的目标一致：让你成为更出色、更专业的跑者。”



要达成这一目标，我们建议你微调跑步姿势，让你跑得更高效，甚至更优雅。



01. 第一，提高步频



正确的落地姿势是做出标准跑步姿势最重要的因素之一。来自洛杉矶的 Nike Run Club 教练 Blue Benadum 说，你不能让脚在你的前方落地。他表示：“我们把这种错误姿势称为‘步幅过大’。”



执业理疗师兼 Nike Performance Council 成员 Derek Samuel 表示，这是业余跑者经常会出现的错误。“反观精英运动员们，其脚跟落地于重心正下方，腿部垂直于地面。”这种姿势让专业运动员和任何跑者都能够更快速、高效地跑步。



为了实现最佳运动效果且避免步幅过大，Samuel 建议跑者提高每分钟的迈步次数。他表示，如果你觉得这听起来貌似更费力，对此感到不解，那么请注意：“你并不需要消耗更多体能来提高步频。”事实上，你将用更少的能量，实现更顺畅的跑步体验。这是因为，当你步幅过大时，落在前方的脚后跟就像刹车一样，会阻碍你的步伐。“地面会对小腿施加一个向上的力，这实际上会减慢你的速度，”Samuel 说，“这是一个严重的问题，因为它会造成很多运动伤害。”