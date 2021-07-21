训练
掌握标准跑步姿势
By Nike Running
跟随专业指导，避免身体受伤，一路轻松畅跑。
虽然每个人的步伐各不相同，但是本文中的通用指南适用于所有跑者，无论是初学者还是职业运动员，皆可从中获益，提升跑步表现。这些专业建议将为你提供全方位指导，从如何摆臂到如何迈步，甚至包括选择运动鞋的方法，一应俱全。
跑步姿势到位时，你会感到自己像是在空中飞翔一般轻盈舒适。想象一下精英跑者的跑步画面，这就是你要做到的标准姿势：膝盖抬高，后跟掠过臀部，肩部放松，背部挺直，双臂在身体两侧摆动。接着，你瞥见了玻璃橱窗中自己的影像，却惊异地发现，这和你设想的并不一样。
“纠正跑步姿势和整体训练的目标一致：让你成为更出色、更专业的跑者”
Nike 跑步全球总教练 Chris Bennett
不用担心。“你这样跑步是有原因的。步伐拖沓、头部摇晃、轻微后倾、膝盖没有抬起，这些都会造成你的姿势不标准，”Nike 跑步全球总教练 Chris Bennett 说，“纠正跑步姿势和整体训练的目标一致：让你成为更出色、更专业的跑者。”
要达成这一目标，我们建议你微调跑步姿势，让你跑得更高效，甚至更优雅。
01. 第一，提高步频
正确的落地姿势是做出标准跑步姿势最重要的因素之一。来自洛杉矶的 Nike Run Club 教练 Blue Benadum 说，你不能让脚在你的前方落地。他表示：“我们把这种错误姿势称为‘步幅过大’。”
执业理疗师兼 Nike Performance Council 成员 Derek Samuel 表示，这是业余跑者经常会出现的错误。“反观精英运动员们，其脚跟落地于重心正下方，腿部垂直于地面。”这种姿势让专业运动员和任何跑者都能够更快速、高效地跑步。
为了实现最佳运动效果且避免步幅过大，Samuel 建议跑者提高每分钟的迈步次数。他表示，如果你觉得这听起来貌似更费力，对此感到不解，那么请注意：“你并不需要消耗更多体能来提高步频。”事实上，你将用更少的能量，实现更顺畅的跑步体验。这是因为，当你步幅过大时，落在前方的脚后跟就像刹车一样，会阻碍你的步伐。“地面会对小腿施加一个向上的力，这实际上会减慢你的速度，”Samuel 说，“这是一个严重的问题，因为它会造成很多运动伤害。”
02. 再次确认姿势是否正确
在尝试用更高步频跑步之前，你可以先进行一些练习。若想轻松地练习，Benadum 建议你进行原地跑。他说：“这会让你对标准跑步姿势形成一种感受：跑步时让脚落于身体下方，而不是前方。”
另一个非常有用的建议是：让下巴始终位于胸部前方。Bennett 指出：“这是一个简单的参照，通常可以帮助跑者将足部落于正确的位置（在臀部下方，后跟不要过度用力）这可以减轻下背部及腘绳肌的压力。”（Samuel 为跑者提供建议时，将其称为“有控制的前倾”。）
“跑步时让脚落于身体下方，而不是前方”
Nike Run Club 教练 Blue Benadum
如果你想知道自己是否步幅过大，Samuel 建议从侧面拍摄自己在跑步时的视频。“这非常直观”，他说，“当我向跑者展示视频时，他们就会立刻明白。因为他们能够清楚地看到自己的腿部没有垂直落地的原因。”
03. 在上坡时“舞蹈”
短而快的步伐可以帮助你在上坡时保持高效。Bennett 说：“我告诉跑者，他们应该用轻快的步伐在上坡时‘舞蹈’。”保持放松，身体前倾，通过摆动双臂带来动能，尝试控制自己的呼吸。下坡时，疾速前进，拥抱速度。NRC 旧金山教练 Jason Rexing 说：“着重放松上半身，保持手臂放松，腰背挺直，并且用前脚掌中部着地。”
04. 保持放松
跑步时，不时检查自己从头到脚的姿势，看看自己是否过于紧张：有没有耸肩、握拳或是龇牙咧嘴？要缓解肌肉紧张，你可以深吸一口气，再慢慢地呼出来；或者晃动手臂、摇摇头。Bennett 说，跑步时你越放松，体能就越充沛。
05. 打造自己的摆臂方式
尽管每个运动员的摆臂方式不尽相同，但是你可以用正确的方法让自己的摆臂尽可能高效：向正后方推动肘部，双手保持放松，指甲轻轻掠过髋部。Bennett 指出，你需要保持躯干挺直，切勿把手臂交错摆动至身体前方。否则“你的髋部将跟随手臂横向摆动，这会浪费过多体能”。
06. 穿上合脚的运动鞋
首先，你的运动鞋必须舒适。“如果运动鞋不合脚，那么在每次足部着地时，你都会想着这种不适感，”Bennett 说，“接着，无论是有意识还是无意识，你的身体将试图通过调整姿势来缓解这种不适。这意味着，你将以不自然的动作、不正常的体态进行跑步。”他还表示，这很快会积少成多，造成伤害。他说：“如果不合脚的鞋子让你不得不经常调整动作，那么你就无法一路畅跑，你会因为受伤而停下来。”
“只要鞋子还能穿，就不要修理它”
纽约大学骨科临床专家 Kate VanDamme
这就是鞋子合脚，你就应该一直穿着它的原因。来自纽约大学朗格尼健康运动表现中心 (NYU Langone Health Sports Performance Center) 的理疗师兼骨科临床专家 Kate VanDamme 表示：“只要鞋子还能穿，就不要修理它。如果跑者现在所穿的鞋子很合脚，就不要仅仅因为评估出的‘类型’合适而让他们穿上另一双鞋。这样做可能会影响他们在跑步比赛中的表现。”此外，VanDamme 补充道，如果你的鞋子非常合脚，就说明它符合你的身体构造和跑步方式。不仅如此，针对《骨科与运动物理治疗杂志》(Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy)上发表的研究所进行的一项分析表明，只根据运动方式来选择运动鞋，其运动伤害率与其他选择方式相比，差异并不明显。
07. 不要穿旧鞋子跑步
当你发现运动鞋出现诸如后跟不平、底纹磨损等穿旧了的迹象时，请换一双鞋。俄亥俄大学运动生理学、交叉训练兼伤害预防专家 Ian Klein 表示，“鞋子有点像肌肉。肌肉疲劳时，就会失去功能。当鞋子穿旧或磨破，它的结构就不再完整，也就无法发挥其功能。”旧运动鞋不仅无法为你带来减震缓冲效果，帮你达成本月跑 160 公里的目标，甚至当你偶尔在附近慢跑时，它也不能为你提供舒适脚感。
08. 进行训练以保持标准姿势
Klein 表示，要保持正确跑步姿势，进行力量训练和灵活性训练至关重要。这不无道理，因为当身体强健有力、保持放松时，你就能发挥出色跑步表现；而身体越是虚弱无力、肌肉紧张，你就越容易疲惫，就越有可能做出不标准的姿势并受伤。
Klein 说，对于膝盖来说尤其如此，跑步时 50% 的运动伤害都表现为膝关节损伤。他解释道：“把你的膝盖想象成‘桥梁’最中间的部分，足部和髋部是‘桥梁’的两端。膝盖就位于最薄弱的区域，两端的任何问题都会影响到它。”如果你的姿势不正确，比如足部内翻或步幅过大，膝盖就会首当其冲受到损伤。
“每次单脚落地时，都必须保持全身平衡”
Running Strong 教练 Janet Hamilton
亚特兰大教练公司 Running Strong 所有者兼力量和体能教练 Janet Hamilton 说，应加强膝盖上方和下方肌肉的锻炼（从足部肌肉到小腿、股四头肌、腘绳肌，再到臀大肌和髋部），这能够有效缓解跑步带来的冲击力，同时防止疲劳，帮助保持标准跑步姿势。她说，毕竟，如果你能够一次次举起很重的哑铃，那么只带着自身重量跑几公里也不会很困难。此外，进行全身力量训练，有助于你轻松驾驭跑步所需的平衡动作。Hamilton 说：“每次单脚落地时，都必须保持全身平衡，躯干挺直，并且不向任何一侧倾斜或弯曲。”
若要为此进行力量训练，Klein 说：“你需要模拟跑步体验，用类似方式对肌肉施压。”专注于单腿训练，比如弓箭步、踏步和单腿下蹲。
09. 已经了解了所有信息？思想负担别太重
没错，信息量很大，但你不必立即就把每一条建议付诸实践。美国田径认证教练、Strength Running 总教练兼 The Strength Running Podcast 播客主持人 Jason Fitzgerald 说，请记住这些建议，你跑得越多，跑步姿势就能得到更多改善。换句话说，经常做自己喜欢的运动，自然就擅长了，这是双赢。