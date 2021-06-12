一窥地中海饮食的特点

主要研究地中海饮食对行为及生理影响的维克森林医学院病理学教授卡罗尔·希夫利（Carol A. Shively）博士表示：“虽然地中海饮食也包含诱人放纵的油脂和葡萄酒，但新鲜水果和蔬菜才是主力军。”这种饮食方式非常注重摄入新鲜农产品，因此含有许多丰富维生素、矿物质和抗氧化剂，即天然对抗细胞损伤的化合物，这些都是其他食物少有的。

地中海饮食由豆类、坚果、全谷物、海鲜、瘦肉家禽、鸡蛋、特级初榨橄榄油以及葡萄酒构成，通常是红酒。这种饮食中的乳制品相当少；虽然没有摒弃红肉，但分量也非常少。用新鲜香草、海盐、胡椒和柠檬汁的简单烹调方式取代高热量的加工酱汁和配料，反而能烘托出食物的天然味道。