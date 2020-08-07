比如，如果你不得不发送一封工作邮件，而你有整晚的时间来完成，那么你就会发现自己真的会花一整晚的事件，过程中总会分散注意力，譬如玩会儿手机或者看会儿电视。



但当你有了一个硬性的就寝时间，你会更懂得如何规划时间，与忙活整晚相比，你完全可以在有限时间内做完同样多的事儿。



我建议就寝时间最迟不应晚于 10 点或 11 点。按起床时间反推入睡时间：就寝时确保自己能够入睡，而不是还在刷牙或者放松自己，每晚最少保证 6 个小时的熟睡时间。



当然，你可以把入睡时间往前推，偶尔遇到旅途中这样或那样的例外，只要大部分时间你是按照固定时间入睡即可。