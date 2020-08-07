Joe Holder
如何保护宝贵的夜间睡眠时间？
多数人的白天时间都受到“巴金森定律”的影响：基本上这就意味着，你有多少时间完成工作，工作就会自动变成需要那么多时间。
这通常意味着，无论是工作事项或个人的待办事宜，它们会逐渐占据你夜晚的时间，而且在不知不觉间，你会比原计划晚几个小时才上床睡觉。尤其是在这个在家抗“疫”时期，工作和休息之间已没有明确的界限，这种情况更加难以避免。
正因如此，我建议我所有的客户给自己设定一个入睡时间。这个设定好的、开始准备上床睡觉的时间，就像是个急刹车，有助于制造一种积极的紧迫感。这样一来，你就不会因一些无聊琐事或者其他延展的项目而分散注意力。
“每天固定一个工作结束的时间，让自己变得更高效、更有计划性，也更为专注。”
Joe Holder
比如，如果你不得不发送一封工作邮件，而你有整晚的时间来完成，那么你就会发现自己真的会花一整晚的事件，过程中总会分散注意力，譬如玩会儿手机或者看会儿电视。
但当你有了一个硬性的就寝时间，你会更懂得如何规划时间，与忙活整晚相比，你完全可以在有限时间内做完同样多的事儿。
我建议就寝时间最迟不应晚于 10 点或 11 点。按起床时间反推入睡时间：就寝时确保自己能够入睡，而不是还在刷牙或者放松自己，每晚最少保证 6 个小时的熟睡时间。
当然，你可以把入睡时间往前推，偶尔遇到旅途中这样或那样的例外，只要大部分时间你是按照固定时间入睡即可。
“选择你的就寝时间，每天晚上都在这个时间点之前上床，坚持一个星期。”
Joe Holder
你会发现自己晚上的安排更有策略了，白天也会感觉休息充分、气色不错。