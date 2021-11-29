超级五联盟 （super 5s）是一个创立于伦敦东部哈克尼区的五人制足球社群，致力于帮助女性和多元群体跨越障碍，用自己的方式打破界限，在足球运动中开辟新天地。

疫情让伦敦的女子足球发展停滞不前，突显出了英国足球运动中的性别差距。但现在，这些女孩从暗处走到了阳光下，玩转自己的规则，要为所有人定义新的足球文化。不管她们是否意识到，她们每个人身上都有一种叛逆而激进的精神。她们在场上奋力拼搏，为的是开辟出一条新的道路，让年轻女孩可以追随她们的脚步。