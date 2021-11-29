超级五联盟，超不同
社群
伦敦的女性和多元群体在此相聚，自在享受足球运动。来看看她们的故事。
超级五联盟 （super 5s）是一个创立于伦敦东部哈克尼区的五人制足球社群，致力于帮助女性和多元群体跨越障碍，用自己的方式打破界限，在足球运动中开辟新天地。
疫情让伦敦的女子足球发展停滞不前，突显出了英国足球运动中的性别差距。但现在，这些女孩从暗处走到了阳光下，玩转自己的规则，要为所有人定义新的足球文化。不管她们是否意识到，她们每个人身上都有一种叛逆而激进的精神。她们在场上奋力拼搏，为的是开辟出一条新的道路，让年轻女孩可以追随她们的脚步。
安娜·罗斯（Anna Ros）说道：“到了上中学的时候，社交生活就会变得非常重要。我从那时起就没再踢过足球，原因是我没有踢足球的条件，也不知道可以去哪里踢。这是我最大的遗憾之一，要不然我现在可能就是职业球员了。”
Todo Ciudad 女子足球俱乐部
安娜·罗斯（Anna Ros）
在本篇的介绍中，你会发现，超五联盟打破了所有人对女子足球的想象与预期。这的确是足球运动，但却是你从未见过的样子。
该联盟在伦敦逐渐壮大，现有 7 个分部共 56 支球队，致力于为全伦敦的女性提供一个具有包容性的社群，帮助女性找到目标和认同感。这就像是一个安全的港湾，让女性可以尽情地表达自我，结交兴趣相投的伙伴，为彼此带来全新的视角。
塔伊巴（Tayyiba）：“社交一直是我们球队生活中的重要部分。我们会认识新的人，也可能就此交上一辈子的好朋友。我们并不只是上场踢球，踢完球后就各自回家。球队上的联结是一种独一无二的关系。”
MSA & Frenford 女子足球俱乐部
塔伊巴（Tayyiba）
这个联盟汇集了形形色色的人，他们发现足球运动对自己影响深远，让自己匆忙、被目的驱使的生活变得更加充实。
这些女性将独特的创造力和才华带到了场上，这不仅体现在她们色彩艳丽的球衣上，还体现在她们彼此之间的沟通方式上。这是一片包容的天地，在这里，人们建立的是跨越整个伦敦的紧密关系和长久友情。
阿什利（Ashleigh）：“我觉得好像原本就属于联盟的大家庭一般，相比于其他地方，我在这里感觉更能接近真实的自己。我想对年轻时的自己说：‘放手去尝试吧，你要试过才知道，说不准这会是你做过最棒的事情。’”
Hackney Laces & Impact 足球俱乐部
阿什利（Ashleigh）
新玩法开启新时代，新榜样引领新风潮，超五联盟将跨越性别的阻碍，绽放崭新的活力。
文字：Liz Baldwin
摄影：Kate Bones
动画：Stefan Iyapah
摄像：Margot Bowman、Olan Collardy