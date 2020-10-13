享受美食，直觉饮食让你告别负罪感
想象一下，如果你可以随心所欲地享受美食，并乐在其中，那该是多么棒的体验啊！这其实正是直觉饮食的理论前提。
反节食注册营养师 Christy Harrison 是该理论的主要倡导者，她说：“直觉饮食者会正视和尊重自己的饥饿感，不会对自己的食物选择产生任何负罪感，他们能够确定饮食优先级并享受饮食乐趣。”
基本上，直觉饮食者会无条件允许自己随时随地尽情享用自己想吃的美食。
营养师 Harrison 提到，也许这听起来十分矛盾，但却是人们最本能的行为。她还指出，正如做出教科书式深蹲动作或气沉丹田深呼吸一样，直觉饮食是人们与生俱来的本能。“认真观察婴儿，你会发现他们会欣然接受各种食物，直到吃到自己心满意足为止。”
这种自然倾向被如今所谓的“饮食文化”或“合理膳食结构”的观念所误导。
她说：“当代饮食文化推崇瘦身理念，并将这种理念与健康和道德同等对待。它强化瘦身的重要性，美化某些食物并妖魔化其他食物，对不符合这种‘健康标准’的人，尤其是那些身材偏胖的人，另眼相待。”
营养师 Harrison 表示，膳食文化并不等同于一时兴起的瘦身饮食方案，它更深入地界定了我们如何理解健康的饮食。“倡导‘干净饮食’或避免食用‘加工食品’可能听起来很合理，却也是某种被曲解的饮食文化。”
对于一些人来说，这类规则让就餐失去了乐趣；而对于另一些人来说，这甚至会导致情绪化进食和沉迷所谓“健康”饮食无法自拔等一系列问题。 营养师 Harrison 说：“你可能总会不由自主地琢磨，这种食物是否‘干净’？营养是否全面？这种想法会令人心力交瘁，并在无法达到要求时产生挫败感。”
研究表明，节食和饮食限制必然会导致体重反弹。在 2007 年由美国加州大学洛杉矶分校开展的极具标志性意义的研究中，对设定不同饮食限制的 31 组人群展开了调查。结果表明，大多数人过后都恢复了减掉的体重，还有一些人没有在任何健康方面获益。 营养师 Harrison 指出，如果你对某些食物做出了限制，你就会不可避免地更加渴望和沉迷这些食物。当你无法遵守“那些规则”时，你就更有可能因为身心的双重诱惑力陷入暴饮暴食。
然而，直觉饮食摒弃了这些条条框框，让你重新掌握自主权。
营养师 Harrison 说道，首先，不妨关注自己是不是真的想吃东西以及究竟想吃什么。然后，在进食时，感觉到心满意足就停止。之后，再问问自己还有没有什么能让你吃得更加尽兴。你可能会意识到，在午餐吃完薯条一个小时后，你会再次产生饥饿感；或者发现吃这些食物会满足你对咸味食物的渴望，让你不会对下顿饭或零食小吃产生失控般的渴望。
她说，这种平衡才是健康的。尤其是当你按照婴儿的状态来进食，你就会本能地获得身体真正需要的营养物和食量。更重要的是，你会乐在其中。 也许你会想，只有不断地吃薯片和蛋糕才能让我感到满足。营养师 Harrison 指出，其实大多数人都经历过这种放任自己的兴奋期。她说：“你可能会沉迷于之前一直限制自己享用的食物。这种对之前‘禁忌’食物的渴望虽然不一定会消失，但它会随着你对其他食物的渴望而减弱。”有些时候，你可能仍然想吃薯片和蛋糕，但其他时候，又会期待水果或蔬菜。
她说，这种平衡才是健康的。尤其是当你按照婴儿时的状态来进食时，你就会本能地消耗你身体真正需要的营养物和食量。更重要的是，你会乐在其中。