反节食注册营养师 Christy Harrison 是该理论的主要倡导者，她说：“直觉饮食者会正视和尊重自己的饥饿感，不会对自己的食物选择产生任何负罪感，他们能够确定饮食优先级并享受饮食乐趣。”



基本上，直觉饮食者会无条件允许自己随时随地尽情享用自己想吃的美食。

营养师 Harrison 提到，也许这听起来十分矛盾，但却是人们最本能的行为。她还指出，正如做出教科书式深蹲动作或气沉丹田深呼吸一样，直觉饮食是人们与生俱来的本能。“认真观察婴儿，你会发现他们会欣然接受各种食物，直到吃到自己心满意足为止。”



这种自然倾向被如今所谓的“饮食文化”或“合理膳食结构”的观念所误导。



她说：“当代饮食文化推崇瘦身理念，并将这种理念与健康和道德同等对待。它强化瘦身的重要性，美化某些食物并妖魔化其他食物，对不符合这种‘健康标准’的人，尤其是那些身材偏胖的人，另眼相待。”