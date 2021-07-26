“熬夜工作，尤其是面对着电脑屏幕，会导致身心处于过度觉醒状态，类似于咖啡因和尼古丁产生的影响，进而降低你的睡眠质量和效率。”加拿大卡尔加里人类睡眠和效率中心的医学主任查尔斯·塞缪尔（Charles Samuels）博士说。

假设现在是晚上 9 点，你正在回复一封让你压力重重的邮件。20 分钟后，你在刷牙时仍在想着这件事。又过了 15 分钟，当你准备睡觉，却发现自己困意全无、思绪万千，也就更难入睡了。