训练
以正确的方式重启训练
是否已经有好些日子没有坚持训练了？没关系。慢慢让自己恢复日常训练，别一下用力过猛导致受伤。
“日常训练意外中断的理由往往一堆，像是疫情隔离，身体伤病，公务缠身，生活变动等等。即便是最执着的运动人士，有时也会消极怠工。”耐克签约明星教练考特尼·费伦（Courtney Fearon）表示。
你中断训练的时间越久，或者几乎不怎么训练，你会失去越多生理调适的性能，这些性能涉及神经、肌肉、骨骼、心血管、呼吸和激素等多个方面，此后你重新开始训练的难度也会越大。即便只是暂停运动一个星期，也会让你觉得沮丧无望。体能训练专家亚历克斯·罗斯坦（Alex Rothstein）也是纽约科技学院运动科学项目的协调人，他指出，日常训练中断再重启时，很多人都会表示感受到异样，觉得自己在体能、心态或灵活性方面表现都变差了，并且，他们在跑步、日常训练或者其他任何训练中都要付出比以往更多的努力。
利物浦大学的研究显示，两个星期不运动会让你的肌肉松散、心肺适能下降、体脂小幅增加、身体能量来源的线粒体功能衰减，此外还会增加发生健康问题的风险。
“如果运动频率连续三个星期处于较低水平，情况包括完全不训练和训练量减少，那么你将需要一个短暂的积累期才能恢复到原先的健身水平，因为此时你发生过劳性损伤，像是外胫夹或腘绳肌拉伤的风险会大大增加。”体能科学训练专家亚历克斯·罗斯坦说道：“如果你中断训练的时间在六个星期或以上，那么你应该把自己看成是训练水平已退化的人。这样说不代表你丧失了全部的健身成果，也不必从头开始训练。但你确实需要缓慢谨慎地进入状态，才能安全有效地回到你以前的训练强度。”
那什么是重启训练的正确方式？这就告诉你：
01. 重新衡量自己的基准
你需要明确自己能力的起点，才能实现自己的目标。耐克签约明星教练乔斯林·汤普森·法尔（Joslyn Thompson Rule）解释道：“举几个例子，如果你想让自己重拾 5 公里快跑的能力或者恢复到以前的 5 公里跑的频率，你要做的第一步应该是走跑结合完成 5 公里，看看自己花费多少时间。如果你的目标是像以前那样轻松地完成俯卧撑，那么就先来看看你现在能做几个。这也叫基准训练，此后每当你重复进行这种基准训练，就可以衡量出自己在这个项目上取得的进步。”
考特尼·费伦教练提醒道：“你可能会不由自主地拿自己现在的状态与以前比。请不要这样做，因为这样做会让你过度执着于追求结果，如果你过早加快进度，就很有可能导致受伤。当有些人意识到自己无法与以前相比时，情感上就会很沮丧，这常常会引起负面效应，导致训练动力不足。此外，在人们的记忆中，某项特定训练的难度往往会比实际偏低，因此当他们重新尝试这项训练时，会发现自己驾驭这项训练的能力比之前有所下降，他们就会感到更加不安。”这种情形下，你可能会重新投入沙发的怀抱，就此告别训练。所以与其执着于自己的过去，不如把它当成动力。要知道自己曾经那么强悍，现在当然也可以做到。
02. 制定能坚持下去的计划
当你使用正确的食材，按照食谱步骤做，你通常就能成功做出那道美食。这个道理同样也适用在运动上。精确地规划你的训练项目和锻炼方法，你也更有可能达成自己想要的结果。“这样做可以让你避免在一开始负担过重而力不从心。”费伦教练说道。此外，这还可以让你在遇到意料之外的突发状况时，依然能坚持进行训练。比如身陷冗长项目或与伴侣度过了不愉快的 1 周，你还是坚持前往健身房。
要制定合适的计划和训练方式，不妨先问问自己想重拾的是什么，是坚持日常训练计划，还是重新掌握一项技能。接着再考虑制定周目标比如，每周训练 3 天；月目标比如，提升提举力量；季目标比如，打破提举个人纪录。体能训练专家罗斯坦建议至少提前 1 个星期为你的训练作规划。
体能训练专家罗斯坦具体建议，在一开始的 3 到 4 周，你可以进行 2 到 3 项中低强度训练，这样做能让你的肌肉得到锻炼，而不至于受伤。3 到 4 周后，你可以再增加一项每周训练，之后再逐周增加，直到你每周一共会进行 6 项训练为止，这也很有可能是你在健身状态巅峰时的最大数量。当你能够坚持进行每周至少 4 天的训练时，你就可以在每周至多提升 2 项或 3 项训练的强度。
“当你做完某项训练后的 48 小时内，很少或不再感受到以往的酸痛时，你就知道是时候增加重量或者提高动作难度了。”体能训练专家罗斯坦表示。拿有氧运动来说，他建议在刚开始时集中进行中强度训练，持续时间 30 到 45 分钟，以此来改善心肺功能。你可以每周将各个训练环节的时间延长 5 分钟，之后等你能轻松驾驭当前的时长时，在保持时长不变的情况下提升强度。方法可以是加快速度，增加阻力或坡度，也可以是缩短休息时间或减少休息次数。
03. 记得时常要自我评估
如果你不能做到定期检查进度，你可能会忽视自己细微的进步，觉得自己白费力气了，进而灰心放弃。“有时，你甚至察觉不到进步。”费伦教练说道。你可能认为自己在原地踏步，但实际上，你可能已经练出了更强的体力，打球时能跳得更高，睡眠质量也更好了。这些都是收获。那么，如何对已经取得的成果进行自我评估呢？来看看以下 2 个方法吧：
- “在每次训练后，问自己 3 个问题：哪个方面我做得不错？哪个方面我会有所改变？哪个方面我下次会做得更好？”乔斯林·汤普森·法尔教练解释第 1 个方法。这 3 个问题可以让你分析出每个训练环节中积极的方面，又能让你看到自己的训练成果以及在训练中可以作出的调整，从而让你更快进步。
- 体能训练专家罗斯坦建议，每 4 到 8 周重复 1 次基准训练，以此了解自己健身进步的状况。
“在连续几个星期后，你应该会开始感觉自己的健身状态有所回升。”法尔教练解释道第 2 个方法：“但是，你还是要把第 1 个月当成宽限期，在这个月中，你要做的就是‘重新把训练计划融入生活。’”无论是探索适合自己的训练强度，找到方便的训练时间，还是适应新的日常训练计划，这些都不太可能在短时间内完成，而你可能也需要多作调整才能将一切安排妥当。
值得一提的是，要找回你之前的训练状态并非易事。可话说回来，训练从来就不是简单的事。但付出总会有回报，而你越早开始行动，就能越快突破自我，重回巅峰。
文字：Rozalynn Frazier
插画：Gracia Lam