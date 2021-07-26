01. 重新衡量自己的基准



你需要明确自己能力的起点，才能实现自己的目标。耐克签约明星教练乔斯林·汤普森·法尔（Joslyn Thompson Rule）解释道：“举几个例子，如果你想让自己重拾 5 公里快跑的能力或者恢复到以前的 5 公里跑的频率，你要做的第一步应该是走跑结合完成 5 公里，看看自己花费多少时间。如果你的目标是像以前那样轻松地完成俯卧撑，那么就先来看看你现在能做几个。这也叫基准训练，此后每当你重复进行这种基准训练，就可以衡量出自己在这个项目上取得的进步。”

考特尼·费伦教练提醒道：“你可能会不由自主地拿自己现在的状态与以前比。请不要这样做，因为这样做会让你过度执着于追求结果，如果你过早加快进度，就很有可能导致受伤。当有些人意识到自己无法与以前相比时，情感上就会很沮丧，这常常会引起负面效应，导致训练动力不足。此外，在人们的记忆中，某项特定训练的难度往往会比实际偏低，因此当他们重新尝试这项训练时，会发现自己驾驭这项训练的能力比之前有所下降，他们就会感到更加不安。”这种情形下，你可能会重新投入沙发的怀抱，就此告别训练。所以与其执着于自己的过去，不如把它当成动力。要知道自己曾经那么强悍，现在当然也可以做到。





02. 制定能坚持下去的计划



当你使用正确的食材，按照食谱步骤做，你通常就能成功做出那道美食。这个道理同样也适用在运动上。精确地规划你的训练项目和锻炼方法，你也更有可能达成自己想要的结果。“这样做可以让你避免在一开始负担过重而力不从心。”费伦教练说道。此外，这还可以让你在遇到意料之外的突发状况时，依然能坚持进行训练。比如身陷冗长项目或与伴侣度过了不愉快的 1 周，你还是坚持前往健身房。

要制定合适的计划和训练方式，不妨先问问自己想重拾的是什么，是坚持日常训练计划，还是重新掌握一项技能。接着再考虑制定周目标比如，每周训练 3 天；月目标比如，提升提举力量；季目标比如，打破提举个人纪录。体能训练专家罗斯坦建议至少提前 1 个星期为你的训练作规划。

体能训练专家罗斯坦具体建议，在一开始的 3 到 4 周，你可以进行 2 到 3 项中低强度训练，这样做能让你的肌肉得到锻炼，而不至于受伤。3 到 4 周后，你可以再增加一项每周训练，之后再逐周增加，直到你每周一共会进行 6 项训练为止，这也很有可能是你在健身状态巅峰时的最大数量。当你能够坚持进行每周至少 4 天的训练时，你就可以在每周至多提升 2 项或 3 项训练的强度。



“当你做完某项训练后的 48 小时内，很少或不再感受到以往的酸痛时，你就知道是时候增加重量或者提高动作难度了。”体能训练专家罗斯坦表示。拿有氧运动来说，他建议在刚开始时集中进行中强度训练，持续时间 30 到 45 分钟，以此来改善心肺功能。你可以每周将各个训练环节的时间延长 5 分钟，之后等你能轻松驾驭当前的时长时，在保持时长不变的情况下提升强度。方法可以是加快速度，增加阻力或坡度，也可以是缩短休息时间或减少休息次数。