获得奖励

去了健身房，你就可以买下那件可爱的连帽衫，或者你心仪已久的昂贵植物。



遭受惩罚

不要口头谴责自己没去健身房，转而惩罚自己去打扫卫生间吧。



容光焕发

你知道吧，如果你今晚睡足八个小时，明天眼睛就不会浮肿了。



同伴压力

你所有的朋友都在看直播健身，而你却患上了“社交错失恐惧症”一直盯着手机。既然如此，那就好好利用这段时光吧。



负疚感

你的伴侣给你买了一把吉他作生日礼物，你真的应该花一个小时来学习一下。



榜样的力量

看看你积极的朋友，用他们的成果来激励自己。想想他们是怎么做到的，尽管他们也会觉得无聊。



成就感

是要去杂货店买薯片，还是要拿下所有的运动目标？享受自己拒绝诱惑的成就感。



健康生活

保持锻炼，健康饮食，因为你知道应该这样做。限制饮酒，因为你知道饮酒不健康。好好完成每周的任务，因为你知道拖延只会让自己更有压力。



自我认同

也许你是最有执行力的人，当你准确完成一项训练计划时，你会最有成就感。或者你是一个内敛，且爱精神思考的人，尽可能多读书会让你更自洽的。



愉悦身心

随性地去跑步、花一个小时准备一顿营养丰富的晚餐、在瑜伽垫上尝试不同体式、把你小说的下一章写出来。万事开头难，但一旦你进入其中，就进入了心流状态，你会感到惬意自如。



你的动因

动因能给你带来快乐，但它通常是长期的目标。比如说你想成为一个有耐心的伴侣，所以你冥想；或者你想一毕业就找到理想的工作，所以你必要时会在周末学习。“你的动因与快乐高度相关。”刘易斯博士表示，因为按照动因行动会带来成就感。这也是设定目标的意义所在。