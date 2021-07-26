训练
善用科学方法，增加跑步里程
想跑得更远、更快，却不受伤或者造成身体损害？试试实际运用比听起来简单多的短长期训练负荷比吧。
如果你想要把跑步变成生活的一部分，只有稳扎稳打才能拿下这场持久战。
运动药学医师史蒂文·迈尔（Steven Mayer）博士表示：“操之过急地增加跑步里程或频率，是跑者常犯的一大错误。身体虚弱加上过度劳累，往往会导致伤病。”所以很多跑步教练都会依照传统惯例，建议跑者遵循 10% 原则，也就是说，跑步距离和配速的每周增幅不应超过 10%。
跑步是一项高强度的活动。当你每踏出一步，就是用一条腿承受全身重量，双腿轮换带动身体前进时，你的肌肉、关节、骨骼和结缔组织都会因踏步而受到冲击。生理学家兼应用体育科学家蒂姆·加贝特（Tim Gabbett）博士表示：“如果在身体组织尚未适应或还没强健到可以承受冲击力前，就开始每天跑步或突然增加一倍的跑步距离，那么你的身体可能就此垮掉。”
在问题刚刚出现时，你可能都无法察觉。史蒂文·迈尔博士指出：“你的肌肉承受能力跟不上心肺适能，即心肺容量的提升速度。就意味着，你可能觉得自己有能力将跑步距离从 5 公里拉长至 8 公里，然而跑完之后，你却发现胫骨或腘绳肌疼痛不堪。如此一来，你的跑步征程就以这周好高骛远，下周彻底出局的剧情告终。”
忘掉跑者的老生常谈
这并不是说你不应该提高跑步的距离、速度或频率。毕竟每周只跑三天，每次都只跑 5 公里，直到地老天荒，这样也实在太无聊了。加贝特博士指出：“关键在于循序渐进，保证安全的前提下，一点一点地给自己增加压力或负荷。”
迈尔博士指出：“虽然遵循‘循序渐进’是个不错的主意，但 10% 原则其实并没有科学依据，也没有证据表明它一定能防止受伤。”事实上，荷兰格罗宁根大学的一项研究表明，每周增加 50% 训练负荷量的跑者，相比于遵循 10% 原则的跑者，受伤几率几乎一模一样。丹麦奥胡斯大学的一项研究显示，新手跑者平均每周增加 20% 到 25% 的负荷量，同样也能避免受伤。
除此之外，10% 原则并未将具体情况或过往健身史考虑在内。每周能跑 161 公里的运动健将，要增加 10%，也就是 16 公里的训练几乎是不可能的事。反之，如果你从来都只跑 1 公里，按照这个原则，你需要花上将近 16 个月才能练到马拉松的距离。虽然这样做完全没问题，但太耗费时间和精力了，完全没有必要，也难以坚持。
个性化的进阶方式
为了找到合理的进步方式，蒂姆·加贝特博士建议遵循他目前运用在运动员身上的个性化原则，也就是“短长期训练负荷比原则”。这读起来可能有点拗口，但实际运用却很简单。他解释道：“具体的方法就是用本周短期的跑步距离与过去四周长期的跑步距离相比。”如果你坚持跑步的时间还未满四周，可以在开始跑步的第一个月，按照你认为相对轻松的里程数来跑，先打下基础，然后再使用这个比例往上加。
加贝特博士说：“这是一种回馈循环。”通过提升每周跑步距离或速度来增加负荷量时，要留意自己跑完那一刻像是“我克服了难关”的感受，以及 48 小时内的感受，像是“我的腿好酸”。基于这两个感受，你应该就有足够的信息来决定是要增加强度，还是花更多时间在恢复上。
就比方说，过去几周你每周都跑了 16 公里，而这周跑了 24 公里，负荷量增加了一半。如果你感觉很吃力或者不舒服，可以按 24 公里再跑一周，甚至把里程数调回 16 公里。但如果你感觉还不错，下一周可以试着按同样的比例增加里程数。即使你感觉好极了，最理想的做法可能还是坚持按 1.5 的比例增加负荷量。研究显示，0.8 到 1.3 的短长期训练负荷比，落在低受伤风险，但当这个比例高于 1.5 时，受伤风险就会明显升高。
另一个重要的方法帮助你快乐畅跑的是力量训练。根据迈尔博士所言，有研究表明，在日常阻力训练中着重锻炼臀大肌和核心肌群，有助于避免一些常见的过劳损伤，因为这能强健骨骼、肌腱和肌肉，让它们能更好地应对压力。不妨试着隔天跑一次，在中间那天安排力量训练，并留出时间让身体恢复哦。
稳扎稳打或许听起来不够酷，那我们换个说法，做一辈子的“长青跑者”。这样听起来就很令人向往了吧。