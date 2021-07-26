运动药学医师史蒂文·迈尔（Steven Mayer）博士表示：“操之过急地增加跑步里程或频率，是跑者常犯的一大错误。身体虚弱加上过度劳累，往往会导致伤病。”所以很多跑步教练都会依照传统惯例，建议跑者遵循 10% 原则，也就是说，跑步距离和配速的每周增幅不应超过 10%。

跑步是一项高强度的活动。当你每踏出一步，就是用一条腿承受全身重量，双腿轮换带动身体前进时，你的肌肉、关节、骨骼和结缔组织都会因踏步而受到冲击。生理学家兼应用体育科学家蒂姆·加贝特（Tim Gabbett）博士表示：“如果在身体组织尚未适应或还没强健到可以承受冲击力前，就开始每天跑步或突然增加一倍的跑步距离，那么你的身体可能就此垮掉。”

在问题刚刚出现时，你可能都无法察觉。史蒂文·迈尔博士指出：“你的肌肉承受能力跟不上心肺适能，即心肺容量的提升速度。就意味着，你可能觉得自己有能力将跑步距离从 5 公里拉长至 8 公里，然而跑完之后，你却发现胫骨或腘绳肌疼痛不堪。如此一来，你的跑步征程就以这周好高骛远，下周彻底出局的剧情告终。”