01. 假装自信，直到真正拥有自信



一项针对 55 项研究的综述表明，昂首站立或端正坐姿能够让你感到更加强壮且更有能力，同时还会缓解恐惧感。向后打开双肩抬头挺胸，摆出“力量姿势”，同时和他人进行眼神交流，也会产生相似的效果。所以请听父母的话，一定要抬头挺胸。凯利·基特利（Kelley Kitley）是一名来自芝加哥的心理治疗师，专门研究焦虑与抑郁。她说：“懒散的姿势不但会阻碍我们的呼吸，而且会让我们感到懈怠，降低自己的存在感。从心理学角度而言，这是自卑的表现。”

得体的穿着也能赋予你力量。古德奈博士表示：“不妨问问自己，‘如果我已经自信满满，我会穿什么衣服？’”也就是说，在你找到工作之前，你就应该花“重金”购买一套合体的正装，在踏上越野之旅之前，就应该购置更好的徒步装备。研究显示，合身的正装能够让你用更积极的眼光看待自己。心理治疗师凯利·基特利指出，这还能让你拥有绝对的心理优势，让你在成功的路上迈出坚实的一步。



02. 敢于冒险



请记住，正如心理治疗师基特利所说：“冒险能够培养自信。”她解释说，迫使自己走出舒适区，并且开始享受这种感觉的时候，你就能够获得更强大的信心，让你自如地面对各种挑战。

想知道如何才能走出舒适区，适度地冒险？不妨试试这种方法。在你想跟别人搭讪的时候，主动与陌生人攀谈。这有点赌博的成分，但顶多也只是让他们觉得你很奇怪。虽然你还是会有一些防备和顾虑，但是，与陌生人建立关系这种方式带来的自信心回报会远超你的想象。

心理治疗师基特利和古德奈博士建议，对于每天在健身房或电梯里遇到的人，你可以通过简单、真诚的方式表达出你的赞美。古德奈博士解释说：“先养成一个习惯，思考一下身边的人有哪些值得欣赏的地方。你在日常生活中就会更自然地流露出你的赞美之情，也不会让对方产生过多压力。如果对方与你产生了眼神交流或者对你微笑，那么这就是你表达赞美的最佳时机。”





03. 用笔记录



不妨通过明确或具体的方式写下你过去的成功经验，点燃你心中的自信之火。心理治疗师基特利指出：“这表明你曾经克服的重重难关，同时也是你继续培养自信心的基础。”不妨把这份清单放到显眼的位置，例如浴室镜子上或是咖啡机附近，也可以把它做成手机的锁屏背景。

你也可以实时记录下你大获全胜的瞬间，每周记录一到两件你颇有成就的事情。例如，在期末考试周搞定一个项目，或是在前一天晚上没睡好的情况下完成一次高强度间歇训练。心理治疗师基特利指出，你可以通过这种切实可行的方式来记录成功的喜悦，同时暗示自己正在取得进步。这也能提醒你自己，就算遭遇失败，你也会振作起来，重回正轨。她说：“你会看到自己的自信心不断增强，这表明你比想象中更加自信。正因如此你会感到更加自豪、更有动力，然后走出舒适区，踏上自己的冒险之旅，设定更高的目标。”

很快地，你就会领悟自己就是一个充满自信的人。我们对此很有信心。

