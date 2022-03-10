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正确呼吸，提升表现

训练

你的呼吸方法会影响你的跑步表现，而正确的呼吸技巧可以让你轻松跑得更快、更远、更带劲。让我们看看专家怎么说。

最近更新：March 10, 2022
阅读时长 5 分钟
花一分钟做几次深呼吸是最好的解决方法

呼吸似乎是个再平常不过的动作。你无时无刻都在呼吸，而且通常是不假思索地完成这个动作。不过，如果你正在寻求轻松跑步的简单方法，不妨一起来试着学会控制呼吸。

胸式呼吸：效果有限

临床心理学家兼《掌控呼吸，释放能量》一书作者,贝丽莎·弗拉尼奇（Belisa Vranich）博士表示，通过胸部来呼吸是大多数人常用的呼吸方式。虽然胸式呼吸是个自然而然的呼吸方式，但当你采用胸式呼吸时，其实只利用了肺的一小部分。如果你想要获得更多的氧气，就必须加快呼吸的频率才可以。

若是在跑步时采用胸式呼吸呢？耐克全球跑步高级总监克里斯·班尼特（Chris Bennett）教练向我们说道：“胸式呼吸无法使你的肌肉在跑步时获得足够的氧气，而更糟糕的情况是，在你感觉吸入空气不足时，会本能地增加呼吸次数，使呼吸不由自主地变得更浅。”如此一来，跑步会变得更加费力，而你也当然会比自己预想中更快地放慢脚步。

腹式呼吸：更好的呼吸方式

贝丽莎·弗拉尼奇博士和许多瑜伽士、冥想导师都喜欢传授一种称为橫膈膜呼吸或腹式呼吸的技巧。这项技巧不难理解，就要利用肺部下方的横膈膜肌肉进行水平式呼吸。在采用腹式呼吸时，横膈膜会像伞一样撑开收起，为肺部创造更多的空间来获得氧气，尤其是要把气吸入到肋骨底部，那里是肺部含氧最丰富的部分。

弗拉尼奇博士认为，由于一次腹式呼吸所获得的氧气量相当于数次的浅呼吸，因此腹式呼吸的效率更高。如果在跑步过程中运用这个技巧，肌肉将会获得更加充足的氧气供应，使你更轻松地跑得更快或更远。

克里斯·班尼特教练则表示，腹式呼吸可以在很大程度上确保吸气和呼气的深度，这是减缓心率的重要方法之一。这说明了腹式呼吸法在瑜伽训练中为什么如此重要，而且常在各种研究中被用作应对焦虑、抑郁和失眠症状的技巧。

花一分钟做几次深呼吸是最好的解决方法

班尼特教练指出，他在感觉无法掌控自己的跑步状态时，总会转而采用腹式呼吸，他说：“如果你感到疼痛或恐慌正在袭来，花一点时间深呼吸是最好的解决方法，这么做能帮助你恢复平静，并重新把注意力放在跑步上。”如果你无法同时专注于冲刺与呼吸，那么也许这种呼吸方式不能帮助你刷新 10 公里个人最好成绩。但当你咬紧牙关、奋力奔跑的时候，腹式呼吸无论在生理上还是心理上都可以助你一臂之力。

虽然在弗拉尼奇博士看来，全程采用腹式呼吸跑步会更有效率，但班尼特教练认为，跑者不必勉强改变呼吸技巧，或是过度专注于会让你分心的呼吸方式。在这一点上，呼吸就和跑步一样，需要不断尝试，直到你找到最适合自己的方法。

练习腹式呼吸的 3 种方法

无论你是想在跑步时还是在沙发上尝试腹式呼吸，弗拉尼奇博士提供的这些训练方法都可以帮你掌握这个技巧。空闲的时候，可以试着每次做 20 个呼吸，不如现在就试试！

  1. 理想的站立呼吸
    身体站立，双手垂于两侧。吸气时，腹部向前舒张，背部略微弓起，让臀部稍微向后凸出。呼气时，腹部收缩，感受到下腹部收紧，同时稍微收紧臀大肌。只有腹部和骨盆随呼吸起伏；颈部、胸部和肩部应保持不动。
  2. 摇摆式
    坐在椅子上，不要靠在靠背上；或者盘腿坐在地板上，底下用毯子或枕头把自己稍微垫高。吸气时，身体前倾，同时舒张腹部。身材比较苗条的人，可能需要把腹部向外推，才能在一开始就把姿势做对。如果是略微丰满的人，应该感觉到腹部在释放，或是把腹部放在大腿上。呼气时，身体后倾，感觉像是倒在沙发上，腹部收缩、腰部收紧，直至将气完全呼出。
  3. 撑书式 仰卧在地板上，放一本稍微厚一点的书在肚脐上。注视这本书，它应该位于视线的底部。吸气时，让书本上升，呼气时，则让书本下降。你可能会发现呼气时臀部会稍微转动，吸气时背部下方会离开地板。集中精力做这个动作，动作幅度甚至可以更大一些。


现在你已经了解腹式呼吸的方法与好处了。当你需要重新掌控跑步状态时，不妨好好利用这个技巧。

文字：Ashley Mateo
插画：Kezia Gabriella

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