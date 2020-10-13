孩子需要多少运动量
By Nike Training
随着孩子们的成长，他们的运动量也将增加。无论课堂活动、课间休息或体育活动，运动都是学校课程规划不可缺少的一部分。有规律地运动，有益于心脏、骨骼、肌肉和大脑的发育及保持健康状态，同时还能提高认知能力和学业表现，提升自信心并培养自尊感。
但你知道孩子在相应的年龄段需要多少运动量吗？你知道适宜孩子的最佳体育运动是什么吗？我们特别邀请了这一领域的专家，打造了一份独属于孩子们的运动计划指南。（备注：如有任何问题或疑虑，请务必咨询儿科医生。）
婴童（2 - 3 岁）
目前任教于道格拉斯学院的 Sarah Moore 博士，致力于研究体育活动对儿童的影响。她表示，小宝贝可以走路后，就会想要经常走动，这正是培养他们的身体空间意识、跑、跳和接等基础运动技能、基础运动技能（比如跑、跳和接）、协调能力、问题解决能力以及创造性思维能力和想象力的好时机。
学龄前儿童（4 岁）
她还表示表示，从婴童时代开始培养各项能力，可以更好地为学龄前期打好基础，学龄前儿童在说话和理解力上更胜一筹。你可以通过一些运动来帮助他们学习合作、掌握强有力的社交技能、培养习惯意识以及遵守规则。研究也表明，在学龄前时期有规律地进行体育活动可以显著提高运动机能，预防儿童肥胖。
5 - 8 岁的儿童
这个年龄段的儿童掌握了不少运动技能，拥有良好的协调能力和力量，他们可以正确地跑步、吊单杠、跳绳、仰卧起坐等，甚至骑上自行车。Moore 博士表示，坚持运动确实对他们的健康和运动水平产生了正面影响，但也切勿运动过量。研究表明，该年龄段正是运动显著提升该孩子认同感和自尊感的好时机。
9 - 12 岁的儿童
这个年龄段是很多小英才们开始锻炼运动协调性的阶段，他们会在先前习得的技能上发展新技能。Moore 博士说，他们的年龄变为两位数，神经肌肉协调能力整体的提升，意味着他们可以更准确地完成踢和扔等动作，这些动作适用于开展有组织的体育活动。她还补充道，这个年龄段十分关键，因为他们已经临近发育期，身体将会发生自然的改变，所以可以在成年人的指导下进行自重训练，这有益于增强骨质和提升力量。同时，这个年龄段的孩子们容易受影响，需要应对更多社交和情感方面的问题，Moore 博士表示这恰好也是你教育中的最佳时机，可以通过运动帮助孩子们树立自信心、缓解压力并且让他们养成终生运动的好习惯。
简要回顾
婴童（2 - 3 岁）
时长：90 至 180 分钟。
重点：提升空间意识、基础运动技能、协调能力和问题解决能力。
活动：障碍攀爬赛跑、一般性的室内游戏。
学龄前儿童（4 岁）
时长：超过 180 分钟。
重点：提高社交技能，学会遵守规则，提升手眼协调能力及平衡力。
活动：趣味接力赛或接投游戏。
5 - 8 岁的儿童
时长：超过 180 分钟，包括 60 分钟的中等到高强度训练以及一些轻量型的自重力量训练（一周三天）。
重点：锻炼运动能力、协调能力和力量。
活动：室外飞碟、跳房子游戏、室内气排球等运动，以及 NTC 里的“全家皆宜”训练计划。
9 - 12 岁的儿童
时长：超过 180 分钟，包括 60 分钟的中等到高强度训练以及一些力量训练（一周三天）。
重点：提高神经肌肉协调能力、运动技能（接投）和自信心。
活动：街区溜达等运动，以及 NTC 中的“全家皆宜”训练计划。