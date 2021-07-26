过量饮酒如何延缓身体恢复

无意扫你的兴，但是严格来说酒精对免疫系统有害。《运动医学》中的一项研究指出，酒精可能会扰乱人体正常的炎症和荷尔蒙反应，影响程度视摄入量而定。你的饮酒量越大，就越有可能对免疫力、血液循环与补水造成不良影响；也越有可能延缓细胞的修复与再生，其中细胞也包括肌组织。此外，另一项近期的研究报告表示，在睡前摄入酒精，可能会阻止你进入深度睡眠，从而导致你难获取足够的睡眠，使肌肉得到修复。对你的身体恢复来说，这可谓多重影响。

发表于《公共科学图书馆·综合》的一项研究表明，如果在运动后四小时内大量饮酒，肌肉蛋白的合成可能会减少，不利于肌肉的恢复与生长。梅西大学体育运动学教授马修·巴恩斯（Matthew Barnes）博士表示：“原因尚未明确，但研究人员认为这可能与酒精副产品有关，它干扰了通常身体启动肌肉修复的信号。