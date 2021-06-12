训练
突破训练时，别让大脑扯你的后腿
精神疲劳会让大脑削弱你的运动表现，不过有些妙招可助你在精力不足时依然体力满满。
如果原本配速每公里 7 分钟的轻松晨跑，感觉像每公里 5 分钟一样困难，问题可能出在你的大脑，而不是肌肉上。
在《体育运动中的医学和科学》发表的一项新研究中，让一群专业的长距离跑者们分别完成 2 项测试。其中一项测试，先让跑者们完成限时 45 分钟的电脑答题后，开始长距离跑直到精疲力尽为止；另一项则是观看完一部纪录片后，再同样地跑到没有力为止。结果显示，他们在完成电脑答题后坚持跑步的时间更短。参与这两项测试时，跑者们的心率、耗氧量和乳酸水平都是一样的，也就是说他们身体并没有受影响，但他们的大脑却动摇了。
该研究的负责人巴西圣保罗大学生理学系助理教授布鲁诺·莫雷拉·席尔瓦（Bruno Moreira Silva）博士表示：“大脑主观感受到的做了更多努力，所以精神疲劳增加了。”也就是所谓的感知用力比值，在上述的 2 项测试中，跑者认为自己在跑步前做题目花了更多的精力。所以才跑不远。
精神疲劳背后的科学原理
澳大利亚堪培拉大学体育与运动研究所助理教授
克里斯蒂·马丁（Kristy Martin）表示：“就像你跑完 10 公里或是高强度训练后会身体感到疲惫，同样地，一整天工作或短时间完成棘手工作后，你也会感到精神疲劳。这种因烧脑工作导致的精神疲劳，通常是你不情愿做的事，不管是因为它很有挑战性还是特别无聊。”。
还有研究表明，精神疲劳会影响你的耐力。像是匀速骑单车、平板支撑，或是千米米匀速游等运动，都会受精神疲劳影响而造成运动表现下降。不过，你可能已经注意到，需要爆发力的短跑不是其中之一。这是因为根据克里斯蒂·马丁的说法，耐力运动需要足够的意志力来保持速度节奏，才能坚持下去。马丁说：“由于精神疲劳会增加感知用力比值，所以你的坚持可能会随着时间推移越来越难以维系下去。”而在短短 20 秒的冲刺中，你根本没什么时间去思考或丧失动力。
精神疲劳的症状：缺乏干劲，丧失自我驱动力，情绪波动不断，反应迟缓，注意力涣散，甚至准确度下降，像是在足球比赛中失去准度。精神疲劳的症状很容易辨别，但想要找出原因并不容易。
马丁博士和她的同事在最近的一篇研究综述中提出了一个理论，该理论围绕着一种叫做“腺苷”的化合物在大脑中控制疲劳、工作毅力以及付出与回报机制的积累情况。这种化合物源于高强度的心理和身体活动。研究人员认为，大脑产生的腺苷越多，大脑发送的信号也会越强，让你觉得继续踩踏板、做平板支撑或者游泳，这些任务变得更加棘手。腺苷还会阻止多巴胺分泌，而后者正是调节心理动机的化学物质，所以腺苷会对你的心态造成双重打击。
那么了解以上科学事实对我们有什么好处？答案很简单，如果你能让自己觉得事情变容易了，那么你的身体机能就会表现得更出色。下面就让我们来看看该怎么办吧。
- 从一开始就避免精神疲劳。
意大利博洛尼亚大学生物医学和神经运动科学系教授萨缪尔·马可拉（Samuele Marcora）博士表示，如果你想在训练中大显神威，一开始就避免精神疲劳非常重要。所以记得在锻炼之前做好充分准备，像是提前选好你的路线、 装备和歌单，并为接下来可能出现的问题做好准备。睡足 7 到 9 个小时之后再做这些事，你的锻炼和准备工作都会感觉轻松不少。
- 在训练前恢复状态。
如果你一整天会议不断，那么精神疲劳是不可避免的。目前并没有科学证据证明疲劳感究竟会持续多久，但恢复良好状态显然“需要时间以及避免诱因”，布鲁诺·莫雷拉·席尔瓦博士说。因此，马丁博士建议大家小憩 20 到 30 分钟来恢复精力，让大脑“关机”后重新启动。此外，你还可以在训练前吃点易消化的点心，因为当你能量不足时，大脑往往会积累腺苷。
- 不如来一杯咖啡吧。
咖啡因与腺苷有着相似的结构，所以当它与腺苷受体结合时，能够阻止后者起效。更重要的是，马可拉博士研究发现，咖啡因有助于减弱运动时大脑前运动区和运动区的活动，从而降低人体的感知用力比值。在运动前 30 分钟喝一杯咖啡，有助于你坚持更长时间，承受更大的训练强度。
- 分散大脑负面的注意力。
如果你仍然觉得大脑对你的训练表现造成负面影响，千万别放弃。研究表明，音乐、自我对话、以及微笑，都能有效降低你的感知用力比值。实际比如：想要完成越剧烈的运动，音乐节奏就要越快；从旁观者的角度，告诉自己“你能坚持下去”，而不是“我能坚持下去”；甚至仅仅是微笑也有助于你提升训练效率，更投入地运动。
- 相信这只是一种感觉。
无论大脑多么强烈地发出信号，告诉你连一分钟也撑不下去了。请记住那只是你的大脑，并不是肌肉或关节因为疼痛得无法忍受而在“乞求”你停止运动。马可拉博士说：“有很多人告诉我，当他们发现所谓的‘极限’不过是一种感觉的时，他们发挥出了更好的表现。”所以记住“濒临极限”只是一种感觉，你完全可以不理会。有了这个认知，相信你一定能跨越极限。