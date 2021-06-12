在《体育运动中的医学和科学》发表的一项新研究中，让一群专业的长距离跑者们分别完成 2 项测试。其中一项测试，先让跑者们完成限时 45 分钟的电脑答题后，开始长距离跑直到精疲力尽为止；另一项则是观看完一部纪录片后，再同样地跑到没有力为止。结果显示，他们在完成电脑答题后坚持跑步的时间更短。参与这两项测试时，跑者们的心率、耗氧量和乳酸水平都是一样的，也就是说他们身体并没有受影响，但他们的大脑却动摇了。

该研究的负责人巴西圣保罗大学生理学系助理教授布鲁诺·莫雷拉·席尔瓦（Bruno Moreira Silva）博士表示：“大脑主观感受到的做了更多努力，所以精神疲劳增加了。”也就是所谓的感知用力比值，在上述的 2 项测试中，跑者认为自己在跑步前做题目花了更多的精力。所以才跑不远。