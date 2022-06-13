Nike 精选礼品推荐

为青少年选购礼品总是令人感到头疼。 大多数青少年更看重款式而非功能，所以在选购礼品时请务必考虑他们独特的风格。 挑选鞋子和衣服时，可以考虑选单色款，因为基本款很容易撞衫，就算搭配其他配饰也于事无补。



说到历史悠久的经典款，就不得不提到 Chuck Taylor。 无论高帮还是低帮，Chuck Taylor 都拥有简洁的线条、简约的配色和出众的耐穿性，堪称经典系列。 Chuck Taylor 不但经典百搭，而且还是知名艺术家和音乐家的非官方运动鞋。你认识的青少年很可能有一位身穿 Chuck 系列的偶像。



通常而言，连帽衫和运动衫也是青少年追求时尚的佳选单品；材料越柔软，就越受他们的欢迎。 采用柔软针织面料的长袖单品通常很受欢迎，是搭配套头衫、拉链开襟连帽衫或者运动裤的理想之选。



经典百搭的基本款几乎是每个人的心头好，再搭配简约的单色运动鞋，尽显十足潮范，畅享舒适感受。