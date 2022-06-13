Nike 精选礼品推荐
选购指南
根据此指南，为送礼清单上的每个人挑选心仪好礼。季节在变，心意不变，Nike 总有一款礼品适合 TA。
挑选合适的礼品并非易事。 据统计，美国人购买“不受欢迎的礼物”的花费高达 150 亿美元——这还只是假日季期间的数据！但是我们从来都不希望退换自己挑选的礼物。
有了 Nike 礼品推荐，你就可以走出“买完就退”的怪圈了。 为送礼清单上的每个人挑选心仪好礼，轻松加愉快！而且没有退换货的烦恼。
为谁购买礼物？务必深思熟虑
充分利用你送礼对象的关键特征，这是你搜索 Nike 礼品推荐的另一种方式。 考虑一下年龄、性别、他们在你生活中扮演的角色以及他们喜欢的体育运动类型。
这些因素有助于缩小 Nike 礼品的范围，让你在选购时节省时间。 以下是我们根据不同的年龄和/或关系给出的推荐。
适合儿童的礼品
为儿童选购鞋子和衣服时，舒适度至关重要。 如果不舒适，孩子们根本不会穿。 舒适度与时髦感完全可以兼得，对于孩子们也是如此。
如果你希望挑选运动鞋，不妨挑选具备出众缓震性能和采用灵活柔韧材料的鞋款。 儿童的脚丫每 2 到 4 个月就会长大半码，所以他们需要略带弹性的鞋款。 如果鞋头部位采用略微宽松的设计，孩子们也会拥有舒适的感受。 除此之外，Nike 鞋款还采用充满活力的配色，让孩子们在跑步、跳跃和畅玩时彰显十足个性，畅享舒适体验。
与鞋款相似，儿童的服装也要舒适非凡。 孩子们喜欢柔软的质感和舒适的服装。 针织面料堪称理想之选，对于运动服来说也是如此。 针织面料保暖出众且易于清洁，同时方便叠搭。 选择饰有宽松袋鼠式口袋的套头衫或全长拉链开襟针织连帽衫，人气单品尽在掌握。
如果有的孩子特别爱运动，不妨考虑能够同时驾驭比赛和日常穿着的单品。 橡胶鞋底具备出众抓地力，透气网眼布帮助双足保持凉爽。 采用可调节固定带的鞋款能够让双足稳固贴合，无论是在篮球场上运球过人、在田径场上畅快奔跑还是在操场上四处爬行，皆可轻松驾驭。
适合青少年的礼品
为青少年选购礼品总是令人感到头疼。 大多数青少年更看重款式而非功能，所以在选购礼品时请务必考虑他们独特的风格。 挑选鞋子和衣服时，可以考虑选单色款，因为基本款很容易撞衫，就算搭配其他配饰也于事无补。
说到历史悠久的经典款，就不得不提到 Chuck Taylor。 无论高帮还是低帮，Chuck Taylor 都拥有简洁的线条、简约的配色和出众的耐穿性，堪称经典系列。 Chuck Taylor 不但经典百搭，而且还是知名艺术家和音乐家的非官方运动鞋。你认识的青少年很可能有一位身穿 Chuck 系列的偶像。
通常而言，连帽衫和运动衫也是青少年追求时尚的佳选单品；材料越柔软，就越受他们的欢迎。 采用柔软针织面料的长袖单品通常很受欢迎，是搭配套头衫、拉链开襟连帽衫或者运动裤的理想之选。
经典百搭的基本款几乎是每个人的心头好，再搭配简约的单色运动鞋，尽显十足潮范，畅享舒适感受。
适合男性的礼品
如果他们喜欢硬朗阳刚的风格，多元百搭的服装都可以考虑。 没错！既要拥有格调不凡的外观，又想拥有双管齐下的性能——夹克就是不错的选择。 户外训练，性能出众；天气温煦，随穿随走，这才是好夹克。 夹克产品轻盈舒适，Nike 采用环保材料生产夹克。 也可以考虑性能非凡的 GORE-TEX 靴类。 这种鞋不但适合徒步，而且还可以搭配牛仔裤穿着，更显男性魅力风范。
如果他们今年略感怀旧，则可以选购一款灵感源自传奇人物的运动鞋。 不妨尝试一下经典复古、时尚前卫的焕新 Nike Air Max，或是历史悠久、众所周知的 Air Jordans。鞋如其名，该系列的设计灵感正是源自篮球领域传奇人物迈克尔·乔丹。 （嘘！ 为运动鞋迷准备 Air Jordan 作为圣诞礼物，他们一定会眼前一亮！）