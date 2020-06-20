泡棉滚轮，助你放松恢复

我最喜欢通过游泳、红外线桑拿和泡沫轴训练等方式帮助缓解肌肉酸痛。这几种方式中，可以在家进行的只有一种，花费不高，且短短数分钟即可轻松完成。
没有人知道泡沫轴究竟为何有这样的功效，但它本质上就是一种以工具为辅助的软组织手动疗法。当你开始新的或较高强度的运动时，随之而来的可能是肌肉酸痛，而泡沫轴就可以帮助你缓解这种不适。除了可以减轻疼痛之外，它还可以帮助你保持运动灵活性，让你不会因为肌肉紧张或酸痛而停滞并改变运动方式。
训练前或训练后，晨起后或入睡前，使用泡沫轴都可以为你带来益处。了解其中奥义了吗？何时使用并不那么重要，重点是是否使用以及使用的方法。很多人喜欢在清晨起床时使用泡沫轴，这样就可以早早完成一天的任务了，而有些人喜欢配合训练使用，因为这样可以真正专注于自己的身体。
在理想状况下，泡沫轴的使用时间应该为每天 10 分钟。有些人只是在肌肉紧张的部位使用 20 秒进行放松，但这种方法的收效并不显著。正确的方法是花 10 分钟时间，重点放松受限感最明显的几个部位。
以下几个部位的肌肉通常最为紧张或在运动时受限最明显，可以从这几个部位开始放松：
1. 胸椎（中背部）。
2. 臀大肌。
3. 股四头肌。
4. 小腿。
找到最适合你自己的时间，每天抽出 10 分钟使用泡沫轴。如果发现自己有一两天没有使用了，那就挑选一个新的时间。每天只需几分钟时间，就能感觉更加轻松，保持自己的运动灵活性。