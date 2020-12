如何找到目标，获得动力

明确的目标往往有利于身心健康,延长寿命。“把你的目标视作指导原则,那是你行动的指南。它能够指引你前进的方向,成为日常生活准则。即使环境发生了变化,你的目标也不该随之动摇。”心理效能教练 Nicole Detling 博士说,她还是《别让你的心志跟不上脚步:表现的心理因素》(Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance) 的作者之一。外部环境总是会不可避免地发生大大小小的变化,而你在那些关键时刻采取的行动,则反映了你与动机的契合程度。



首先,让我们假设你失去了办公室工作。但如果你经常在周末为亲朋好友烤杯子蛋糕,而且乐此不疲,那么你大可以把失业当做人生新的起点。与其申请又一份需要面对无休止会议和电子邮件的工作,你或许可以上个烘焙课程,找一份面包店的工作。再比如说,一场突如其来的雷雨打乱了你的跑步训练计划,但出于与父亲的约定(在你还小的时候,父亲经常带你跑步,出席各种比赛为你加油),你可能会坚持在客厅里完成跑者的力量训练。



《冠军心志:伟大的运动员如何思考、训练和成长》(The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive) 作者兼运动心理学家 Jim Afremow 博士指出:“正是心中的目标推动我们早早起床,以饱满的精神和充沛的动力去开启新的一天。如果没有目标,人们往往会感到孤立无援,缺乏动力,生活好似随波逐流。”无论是找工作还是专注于训练计划,缺乏目标会阻碍我们前进的步伐。