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      耐克训练志

      明确目标助你解锁无限动力

      明确目标可助你更轻松地渡过难关。如何找到目标？在丢失目标后又该如何重拾目标？一起来看看吧。

      如何找到目标，获得动力

      坦白说，不管你的工作和爱好有多酷，它们都不能定义你的身份，或者解释你的行为。你需要用“为什么这么做”，也就是你的目标来作出回答。而当你把“为什么”和“是什么”以及“怎么做”区别开来时，你将从中获得源源不断的动力。

      明确的目标往往有利于身心健康，延长寿命。“把你的目标视作指导原则，那是你行动的指南。它能够指引你前进的方向，成为日常生活准则。即使环境发生了变化，你的目标也不该随之动摇。”心理效能教练 Nicole Detling 博士说，她还是《别让你的心志跟不上脚步：表现的心理因素》(Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance) 的作者之一。外部环境总是会不可避免地发生大大小小的变化，而你在那些关键时刻采取的行动，则反映了你与动机的契合程度。

      首先，让我们假设你失去了办公室工作。但如果你经常在周末为亲朋好友烤杯子蛋糕，而且乐此不疲，那么你大可以把失业当做人生新的起点。与其申请又一份需要面对无休止会议和电子邮件的工作，你或许可以上个烘焙课程，找一份面包店的工作。再比如说，一场突如其来的雷雨打乱了你的跑步训练计划，但出于与父亲的约定（在你还小的时候，父亲经常带你跑步，出席各种比赛为你加油），你可能会坚持在客厅里完成跑者的力量训练。

      《冠军心志：伟大的运动员如何思考、训练和成长》(The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive) 作者兼运动心理学家 Jim Afremow 博士指出：“正是心中的目标推动我们早早起床，以饱满的精神和充沛的动力去开启新的一天。如果没有目标，人们往往会感到孤立无援，缺乏动力，生活好似随波逐流。”无论是找工作还是专注于训练计划，缺乏目标会阻碍我们前进的步伐。

      “正是心中的目标推动我们早早起床，以饱满的精神和充沛的动力去开启新的一天。如果没有目标，人们往往会感到孤立无援，缺乏动力，生活好似随波逐流。”

      《冠军心志：伟大的运动员如何思考、训练和成长》作者兼运动心理学家 Jim Afremow 博士

      如何找到你真正的目标

      Afremow 博士指出，辨别并强化你的动机是一个过程。我们可以先想想自己想要或喜欢做的事情。比如说，“我喜欢这项运动，想知道我能达到什么样的水平”或 “跟街坊邻居亲如一家让我很开心”。如果你还是大脑一片空白的话，那就问问自己这些问题，比如，“今天我要做点什么让自己骄傲的事”或“我想纠正哪些错误”。这些问题都有助于你深入挖掘内心，找到让你干劲十足的活动或事业。

      在你确定目标之后，“在日常琐事纷至沓来之前，每天早上都记得想想你的目标，朝着它继续前进。”Afremow 博士说，“想象一下当你实现个人生活目标时的情景。”无论是父亲的贺卡还是一张便利贴，记得将它们放在你的视线范围内，随时提醒自己别忘了目标，提醒自己达成目标的感觉会有多么美妙。Detling 博士说，随时看看这些提醒，有助于你建立并维持健康习惯，朝着目标不懈前进。

      丧失了目标该怎么办？

      1. 稳住，别慌。
        你只是芸芸众生的一员。即使有明确的目标，你也可能经历低潮期，或者感到沮丧或气馁。要知道，并不是每一个决定都是绝对的好或坏。你不必每天都翻找招聘网站，有时候也可以休息一天；或是暂停一下训练，适当小憩一番。“关键是不要对失败主义投降，而是要正视自己的感受。”Afremow 博士说。
      2. 向他人学习。
        如果你频频觉得自己生活无望，那么你或许已经丧失了目标。想要找回目标（或是发现新目标），那就多给自己一点启发吧。问问你信赖的朋友、家人、咨询师、教练或队友，了解他们的目标是什么。或者你也可以看一部感人的电影，读读偶像的传记。“看看这些人在目标消失或变得非常棘手时做了什么。”Afremow 博士说。“你往往会发现，人们在人生不同阶段会因为不同的事情而受到激励。你可以参照那些与你当下处境相仿的人的做法，帮助自己回到正轨。”
      3. （再次）审视自己。
        Detling 建议，重新审视你第一次拷问自己内心时面临的棘手问题，并增加几个问题。“我最关心的是什么？我为什么要关心这一点？我觉得未来会怎么样？”把你的想法写下来，这样你就不会忘记。
      4. 稳扎稳打
        如果你真的觉得自己陷入了困境，不如想出一件事来做，只要一件就够了！利用这件事让自己迈出一小步。比如说，买一本烘焙书。“很多时候，只要你开始行动起来，情形就会改观。当你做了一件能够推动自己离开恐惧区的事后，你可能一下子就夺回了自我的控制权，自信心也就增加了。”Detling 博士补充道。然后，你要做的就是反思。你的决定让你离目标更近了还是更远了？你可以从这里开始纠正自己的方向。

        此外，我们要澄清的一点是：朝着目标前进，并不意味着生活会突然变得轻松。“努力一直是件苦差事。但明确你的目标是什么，有助于你将这种辛苦的感觉以及潜在的挫折，变成你不惧面对的挑战。”Afremow 博士说。“在这样的心态下，‘失败’就变成了一个学习的机会，这能让你变成更优秀的自己，而不是阻碍你的脚步，或是让你备受打击。”这也正是目标的好处：即使在你最低谷的时刻，它也能帮助你朝着更好的自己前进。
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