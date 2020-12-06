如何找到目标，获得动力

明确目标可助你更轻松地渡过难关。如何找到目标？在丢失目标后又该如何重拾目标？一起来看看吧。
坦白说，不管你的工作和爱好有多酷，它们都不能定义你的身份，或者解释你的行为。你需要用“为什么这么做”，也就是你的目标来作出回答。而当你把“为什么”和“是什么”以及“怎么做”区别开来时，你将从中获得源源不断的动力。
明确的目标往往有利于身心健康，延长寿命。“把你的目标视作指导原则，那是你行动的指南。它能够指引你前进的方向，成为日常生活准则。即使环境发生了变化，你的目标也不该随之动摇。”心理效能教练 Nicole Detling 博士说，她还是《别让你的心志跟不上脚步：表现的心理因素》(Don't Leave Your Mind Behind: The Mental Side of Performance) 的作者之一。外部环境总是会不可避免地发生大大小小的变化，而你在那些关键时刻采取的行动，则反映了你与动机的契合程度。
首先，让我们假设你失去了办公室工作。但如果你经常在周末为亲朋好友烤杯子蛋糕，而且乐此不疲，那么你大可以把失业当做人生新的起点。与其申请又一份需要面对无休止会议和电子邮件的工作，你或许可以上个烘焙课程，找一份面包店的工作。再比如说，一场突如其来的雷雨打乱了你的跑步训练计划，但出于与父亲的约定（在你还小的时候，父亲经常带你跑步，出席各种比赛为你加油），你可能会坚持在客厅里完成跑者的力量训练。
《冠军心志：伟大的运动员如何思考、训练和成长》(The Champion's Mind: How Great Athletes Think, Train, and Thrive) 作者兼运动心理学家 Jim Afremow 博士指出：“正是心中的目标推动我们早早起床，以饱满的精神和充沛的动力去开启新的一天。如果没有目标，人们往往会感到孤立无援，缺乏动力，生活好似随波逐流。”无论是找工作还是专注于训练计划，缺乏目标会阻碍我们前进的步伐。
“正是心中的目标推动我们早早起床，以饱满的精神和充沛的动力去开启新的一天。如果没有目标，人们往往会感到孤立无援，缺乏动力，生活好似随波逐流。”
《冠军心志：伟大的运动员如何思考、训练和成长》作者兼运动心理学家 Jim Afremow 博士
如何找到你真正的目标
Afremow 博士指出，辨别并强化你的动机是一个过程。我们可以先想想自己想要或喜欢做的事情。比如说，“我喜欢这项运动，想知道我能达到什么样的水平”或 “跟街坊邻居亲如一家让我很开心”。如果你还是大脑一片空白的话，那就问问自己这些问题，比如，“今天我要做点什么让自己骄傲的事”或“我想纠正哪些错误”。这些问题都有助于你深入挖掘内心，找到让你干劲十足的活动或事业。
在你确定目标之后，“在日常琐事纷至沓来之前，每天早上都记得想想你的目标，朝着它继续前进。”Afremow 博士说，“想象一下当你实现个人生活目标时的情景。”无论是父亲的贺卡还是一张便利贴，记得将它们放在你的视线范围内，随时提醒自己别忘了目标，提醒自己达成目标的感觉会有多么美妙。Detling 博士说，随时看看这些提醒，有助于你建立并维持健康习惯，朝着目标不懈前进。
丧失了目标该怎么办？