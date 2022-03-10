美国田径协会认证教练和强跑训练项目创始人杰森·菲茨杰拉德（Jason Fitzgerald）则认为，自行车运动、游泳、划船、徒步等低强度有氧运动，不仅让你无需使出跑步时所用的蛮力，还能锻炼肌肉，让你能应对时间更长且难度更大的训练。这些活动亦可以锻炼你的有氧系统，帮助提升吸氧和供氧的能力，避免让你的肌肉、肌腱等软组织承受到实际跑步过程中产生的额外压力。

杰森·菲茨杰拉德补充道：“对于容易受伤的跑者，用有氧交叉训练代替单纯的跑步可以让双腿免受冲击并得到休息，从而保持健康。”班尼特教练表示，跑步量与低强度有氧训练量之间并没有绝佳比率，只要两者间的平衡让你跑起来感觉更轻松就可以。没有让你感受到疼痛和痛苦，你的训练安排就是合理的。