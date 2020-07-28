训练

建立睡前仪式

Joe Holder

为自己设计睡前仪式

小小改变，换来整夜安睡。

我们都知道在孩子们年纪尚小时为其建立睡前仪式的重要性。我们并非希望他们爬入被窝就立刻入睡，而是为了营造休息的氛围。

虽然我们都清楚睡前仪式颇有益处，但是很多成年人却没有养成这个习惯。因此，这也就解释了为什么很多人难以轻松入睡。

“建立睡前仪式能帮助你放松身心并逐渐进入睡眠状态。”

Cheri Mah，Nike Performance Council 成员

睡前如果能放松一小时当然再好不过，但即便只有10 分钟时间也足够让大脑接收到休息的信号。

睡眠专家 Cheri Mah 是 Nike Performance Council 成员及加州大学旧金山分校人体机能中心和医学院研究员，她表示，建立睡前仪式能帮助你放松身心并逐渐进入睡眠状态。

我喜欢冲个热水澡，经证实，这能激发睡意；同时，不再使用电子设备，因为屏幕发射的蓝光会刺激大脑。不过，事实上，只要是能让自己放松的事情都可以作为睡前仪式，比如写日记、进行几分钟的深呼吸、阅读。

每晚花几分钟进行相同的睡前仪式能够让身体意识到睡觉时间到了，因为人类是习惯性的动物，习惯对于我们的影响远远超出我们的认知。

因此，确定一种最能让自己放松下来的方式，在睡前只需花上 10 分钟时间，然后尝试将这种方式当作重要的睡前仪式，成为每晚的例行之事。

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