By Nike Training
巧妙使用正向强化，让孩子们从运动中充分受益。
在无法外出的日子里让孩子们保持活力是个挑战。在这篇文章中，Nike Made To Play 的一名教练将会分享她的独到建议，帮助孩子们以满满动力告别懒怠，其中的秘诀就是有趣好玩。
在无法外出的日子里激励孩子们保持活力是个挑战，因此我们向 Nike Made To Play 团队求取经验，学习如何巧妙利用 6C 指导原则让孩子们告别懒怠。Made To Play 教练正在指导全球 1700 万儿童参与运动，因此他们对此驾轻就熟。这周，青少年足球项目 Berlin Kickt 的教练 Julia Winkler 将会讲述如何树立自信。
信心为王
“千万不要忽视最重要的因素：有趣！”Julia 说。她本是一位半职业足球运动员，在因伤退役后迷上了教练这个职业。她现在的工作是指导孩子们保持活力，像家人一样一起运动。她提醒我们要“保持积极乐观，一起开怀大笑”。
为你的孩子加油打气，让他们觉得自己就是冠军，这有助于大大提升他们的自信心。正如 Julia 所说，“和自己的父母一起运动的孩子会获得一种自豪感，这种自豪感可以强化他们对自己的认知。”我们都知道，你已经是他们的头号粉丝，但是当他们开始运动时，你要更大声地呐喊助威，更用力地拍背鼓励，对他们取得的成就表现得比平时更加激动。
“和自己的父母一起运动的孩子会获得一种自豪感，这种自豪感可以强化他们对自己的认知。”
Berlin Kickt 教练 Julia Winkler
追逐目标
孩子们看到进步后也会变得更加自信。Julia 说：“花点时间，坐下来和孩子们一起制定下周的短期和长期目标，并将这些目标视觉化，贴在冰箱上。”她鼓励参与项目的孩子们掌控自己的训练。“以开放的态度接纳孩子们关于运动的奇思妙想，养成习惯进行规律运动。每天在同一个时间开始运动，让生活变得有条有理，孩子们会因此有安全感。”
打开 NTC App，探索更多 Made To Play 专业人士的指导建议。
追逐目标
孩子们看到进步后也会变得更加自信。Julia 说：“花点时间，坐下来和孩子们一起制定下周的短期和长期目标，并将这些目标视觉化，贴在冰箱上。”她鼓励参与项目的孩子们掌控自己的训练。“以开放的态度接纳孩子们关于运动的奇思妙想，养成习惯进行规律运动。每天在同一个时间开始运动，让生活变得有条有理，孩子们会因此有安全感。”
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