从点滴改变开始，养成新习惯

BJ Fogg 博士
什么是微习惯？它们是如何起作用的？
如果你想要在日常生活中做出一些积极改变，我设计的这套“微习惯”方法就能帮助你作出持久且有益的改变。
当初之所以创建这套方法论，是因为我个人想养成一些好习惯，改善自己的健康状况。我是斯坦福大学的行为科学家，10 年的科技产品研究生涯让我明白了一个真理：改变行为，必须从小处着手。
我耗费数月时间，研究如何将新的锻炼、营养和恢复习惯纳入日常生活中，并持之以恒。随着研究的深入，我的生活在不知不觉中产生了积极的变化，但我想知道我的方法是否对其他人也有效。
“微小的改变不仅有效有趣，而且见效快，能够为你带来更大的变化并改造你的人生。
BJ Fogg 博士
九年间，我指导了逾 40,000 人养成良好习惯，并且收集了超过 500,000 个关于有效方法的数据点，最终得出结论：微小的改变不仅有效有趣，而且见效快，能够为你带来更大的变化并改造你的人生。
“微习惯”如何发挥作用？
微小的改变，意味着我们无需依赖意志力或动力就可以养成习惯。因为事实上，意志力或动力并不是帮助人们养成好习惯的利器。从科学的角度来解释，理由很简单：行动越难执行，就越需要动力。要做 100 个波比式，你可能需要整支团队为你加油助威。然而当你独自一人，你就会动力不足、畏难而退。
为了避免这种三天打鱼两天晒网的不良循环，微小而不费力的改变，显然是更好的选择。一天只做 2 个波比式，我们坚持下去的可能性明显就会大很多。即便刚结束繁忙的一天，只要做完 2 个，就可以躺在沙发上了。我们要的是持之以恒。通过这种方式，我们能更轻松地获得成就感。这种成就感才是我们实现长久改变的关键所在。
为什么感受“Shine”有助于我们取得成功
尽管和常见说法不同，但习惯确实不是通过重复行为养成的，而是由情感所驱动。当你养成新习惯并且颇有成就感时，你就会将这种习惯铭记到大脑中。成就感会产生化学反应，让习惯变成更为自觉的行为。（这就是所谓的“习惯”——你会自觉着手去做的事。）
“我通过研究发现，若人们能获得即时强烈的成就感，习惯就能立刻养成。
BJ Fogg 博士
我通过研究发现，若人们能获得即时强烈的成就感，习惯就能立刻养成。我还注意到，这种成就感还没有贴切的称谓，所以我在自己的《微习惯》一书中将这种感受命名为“Shine”。
要轻松养成好习惯，我们就要善于感受“Shine”。它可以赋予你强大的能量和充沛的信心，助你在日常生活中做出改变。
将“微习惯”付诸实践
我已经写了一本书，讲述如何将“微习惯”方法付诸实践。与此同时，我还发起了一项为期五天的免费计划，由我本人或经由我培训的专业教练向参与者提供指导意见。
而现在，就让我亲自在这里为你介绍这套方法的三大基本步骤：
01 细化你的新习惯
无论你想养成怎样的新习惯（请确认这确实是你想要做的，而不是你认为自己“应该”做的），都要保证这个习惯具体而微小。我所说的“微小”，意思是设置一个简单的标准。我的研究表明，简单不费力的标准对于长期坚持至关重要。举个例子，如果你想要更优质的睡眠，那么你可以养成在厨房而非卧室给手机充电的微习惯。或者，如果你希望自己的运动更规律，那么你可以养成晚上整理健身包的微习惯。如果某一天，你打算迈出更大的一步，比如不再按原计划完成 2 个波比式，而是做 20 个，那就太棒了。
“要诀就是：你设定的新习惯越微小，你对动机的依赖就越少。
BJ Fogg 博士
只需将此视为附加得分，而非对未来的强制要求。要诀就是：你设定的新习惯越微小，你对动机的依赖就越少。
02 找到能让新习惯自然融入日常活动的切入点
例如，你可以在早晨倒咖啡或上班路途中坐下来时，养成三次冥想呼吸的新习惯。为了进一步巩固新习惯，请在“秘诀”中写下行动顺序：
在早晨倒咖啡后，我会进行三次冥想呼吸。
你已经习惯的例行之事（早晨倒咖啡）对提醒你养成新习惯（三次深呼吸）最有帮助。
03 有意识地培养习惯
我们知道，“Shine”的感受有利于养成新习惯，但是要获得这种积极感受可不能听天由命。我们可以控制自我情绪，有意识地去创造这种“Shine”的感受，从而促进习惯的养成。
“通过有效的自我肯定，你可以在短短几天内就养成习惯。
BJ Fogg 博士
对有些人而言，挥拳鼓劲（比如，老虎·伍兹）会带来“Shine”的感受。对另一些人而言，随着脑海里响起的心爱旋律来一场快舞也会带来“Shine”的感受。对于大多数人而言，在内心称赞自己“干得好”或者“棒极了”就可以带来“Shine”的感受。你大可以尝试各种选项，然后找到对你而言最有效的办法。（例如，为了培养波比式习惯，你可以在完成最后一跳时，举起拳头说“搞定！”）通过有效的自我肯定，你可以在短短几天内就养成习惯。
如果无法坚持某个习惯，试着将这个习惯进一步细化，或者找一个能将这个习惯融入日常生活的不同切入点。如果你觉得自我肯定没有效果，那么你也可以探索其他方法营造“Shine”的感受。
此外，我们要意识到有些习惯能够迅速养成，而另一些则颇具挑战性。在某些情况下，你可能会发现自己其实并不想养成某个习惯。这都不是问题。我们该做的是制定完善的计划并专注于培养你真正渴望的新习惯。通过不断的练习，你就会清楚如何赋予自己强大能量，从而做出积极改变。
BJ Fogg 博士是斯坦福大学行为设计实验室创始人。
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