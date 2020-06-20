从点滴改变开始，养成新习惯

什么是微习惯？它们是如何起作用的？

如果你想要在日常生活中做出一些积极改变，我设计的这套“微习惯”方法就能帮助你作出持久且有益的改变。

当初之所以创建这套方法论，是因为我个人想养成一些好习惯，改善自己的健康状况。我是斯坦福大学的行为科学家，10 年的科技产品研究生涯让我明白了一个真理：改变行为，必须从小处着手。

我耗费数月时间，研究如何将新的锻炼、营养和恢复习惯纳入日常生活中，并持之以恒。随着研究的深入，我的生活在不知不觉中产生了积极的变化，但我想知道我的方法是否对其他人也有效。