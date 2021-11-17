如何找到适合宽脚的鞋款

你的鞋子合脚吗？ 你可能会认为它们很合脚。 但实际上，很多人的鞋码都不合适。 2018 年 7 月，一项发表在《足踝研究杂志》(Journal of Foot and Ankle Research) 的研究指出，世界上只有大约三分之一的人穿着合脚的鞋子。

往往鞋子的长度合适，但宽度不合适。 上述研究还发现，有 64% 的人穿着过窄的鞋子。

如果你的脚型较宽，合适的鞋码可以帮助你减少疼痛和损伤，对运动员来说更是如此。 对于跑者、篮球球员、田径运动员以及其他项目的运动员来说，其足部承受着巨大压力，所以呵护双足显得尤为重要。

即便你认为自己的鞋子很合脚，也不妨花几分钟时间来看看自己的脚型是不是较宽，并确保为你参与的活动或运动选择理想的鞋款。这会对你很有帮助！