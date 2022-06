哪些鞋款最适宜步行？

最好同时拥有不少于两双步行鞋,这样你就可以轮换着穿。 2015 年 2 月发表于《斯堪的纳维亚运动医学与科学杂志》(Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports) 的一项研究证实,轮换穿着不同的鞋款可使足部的受伤风险降低 39%。 而且,如果你同时购入两双鞋款,更换新鞋的频率也能降低。