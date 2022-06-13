如何选择孕产期训练服装？

怀孕带来的身体变化不仅仅是日益隆起的肚子， 你还要面对手脚肿胀和胸部变大的状况，以及其他众多变化。 但这并不意味着你就应该接受不合身或不舒服的训练服装。 你的身体已经在为生育付出，为什么还要忍受不舒服的运动服？

选择舒适的孕产期训练服装会让你的锻炼体验大为改观。 大多数孕产期运动服都采用弹性面料和导湿速干材料，以及专为哺乳期女性打造的功能性设计。

即便如此，你也不一定非要在孕妇区选购训练服装。 尽管孕妇装采用了孕前尺码，但很难准确预测未来几个月你的肚子会有多大，也很难预测实际的体验如何，所以最好在购买前进行试穿。

围产期健康教练和教育者、孕妇和新手妈妈在线平台 Dear Sunday 创始人 Cassie Shortsleeve 表示：“也可以在网上订购几个不同的尺码，如果最舒适的尺码超出了你的预期，提醒自己，你正在孕育生命，你应该享受舒适的服装。”

你还可以选购比平时尺码更大的训练服装，以此获得舒适的贴合体验。 Shortsleeve 认为：“有时需要选择孕妇装，但大多情况下只要选择比常规尺码偏大的服装就足够了。”

想要在产前训练中舒适有型，可以参照以下指南，选购必要的孕产期训练服装和装备。