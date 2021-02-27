Cosmic Unity：设计揭秘

见证变废为宝

Cosmic Unity 的产品经理 Bennett Shaw 是篮球爱好者，但并不熟知 Nike Move to Zero 计划。不过，随着他跟进鞋款的研发过程，他开始发现他所热爱的篮球运动和 Nike 使命之间的相通之处，那就是每年都有所进步。“我们想要精益求精，我们努力尝试，争取把再生材料的含量提升 5%。这次，Cosmic Unity 所用再生材料的重量占比达到了 25%。”Bennett 解释道。为了达到 25% 这一不可思议的数值，设计师将含有再生材料的组件和高效制造的全新材料巧妙结合起来。例如，坑状泡棉中底采用 10% 左右的 Nike Grind 橡胶结合全新材料。鞋款还搭载含 99% 再生材料的分层飞线系统、由可回收聚酯纤维制成的鞋垫，以及采用可回收的聚氨酯和聚酯纤维混纺材料的边条。团队还执着于鞋款的视觉美感，力求为鞋款打造未来感十足且利落、迅疾的外观。