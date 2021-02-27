Cosmic Unity：设计揭秘

设计揭秘：Cosmic Unity
无需苛求完美，重在不断精进。篮球运动员为提升赛场表现而付出的每一份努力，都会一点点累积起来，最终带来质的改变。Cosmic Unity 即是我们一直在践行“零废弃”未来计划中的坚实一步，球鞋所用再生材料的重量占比至少达 25%，虽然用量看起来并不多，但我们的设计师始终致力于推进环保设计，每年都有所进步。阅读完整故事，了解变废为宝的一小步如何帮助我们在 Nike 追求“零碳排”和“零废弃”的 Move to Zero 计划中更进一步。
细说环保理念
Cosmic Unity 的诞生可追溯至 2008 年 Nike Zoom BB II Low' Trash Talk' 的首次亮相。该轻薄利落款型是 Nike 探索球鞋可能性的新尝试，证明了由再生材料制成的鞋款也可以具备不凡性能。Cosmic Unity 基于这一设计理念，向前推进。从设计师放弃纸张转而用数字化方式完成概念草图，到生产团队同意减少向工厂订购的样品数量，Nike 团队在每一个环节，都有意识地秉持环保理念作出决定。
见证变废为宝
Cosmic Unity 的产品经理 Bennett Shaw 是篮球爱好者，但并不熟知 Nike Move to Zero 计划。不过，随着他跟进鞋款的研发过程，他开始发现他所热爱的篮球运动和 Nike 使命之间的相通之处，那就是每年都有所进步。“我们想要精益求精，我们努力尝试，争取把再生材料的含量提升 5%。这次，Cosmic Unity 所用再生材料的重量占比达到了 25%。”Bennett 解释道。为了达到 25% 这一不可思议的数值，设计师将含有再生材料的组件和高效制造的全新材料巧妙结合起来。例如，坑状泡棉中底采用 10% 左右的 Nike Grind 橡胶结合全新材料。鞋款还搭载含 99% 再生材料的分层飞线系统、由可回收聚酯纤维制成的鞋垫，以及采用可回收的聚氨酯和聚酯纤维混纺材料的边条。团队还执着于鞋款的视觉美感，力求为鞋款打造未来感十足且利落、迅疾的外观。
上脚环保潮鞋
WNBA MVP 阿贾·威尔逊率先上脚 Cosmic Unity 驰骋赛场。该鞋款配有含 TPU 的全掌型 Zoom Air Strobel，缔造步步响应的非凡脚感。Zoom Air Strobel 是阿贾等步法出色的球员所钟爱的配置，同样也适合所有运动员。阿贾表示：“这双鞋的轻盈脚感令我惊喜不已，我认为这对任何位置的球员都大有助益。我发现 Cosmic Unity 可以随着我的每一个脚步和动作而灵活变化，这是关键所在。一双好鞋必须要有恰到好处的弹性，能带来迅敏回弹体验，这就足够了。”