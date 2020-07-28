如果新的一天开始时你感觉神清气爽，则说明你获得了充足的睡眠。不过，关注你在下午和傍晚的状况同样十分重要。“在开车回家路上，当你在红灯前停车时，你是否有点心不在焉，昏昏欲睡？晚上，当你在沙发上看电视时，你会打瞌睡吗？如果是这样的话，请每晚增加半个小时的睡眠，直到这种情况不再出现。”Halson 表示。

从起床直到准备睡觉的期间，你始终都能够保持头脑清醒，才说明你的睡眠是充足的。

养成良好习惯：在此，向你发起挑战，请开始测算及评估你的睡眠状况，掌握所需睡眠基准信息。请在床旁放一个笔记本，并坚持追踪记录一周数据。在早上醒来时，写下你入睡和醒来的时间。并且每天一次或两次，当你感到疲倦时速速记录下来并写下当时的时间。此外，在你每次动笔写睡眠日记时，别忘了给自己一点精神鼓励（“干得漂亮！”）。一周后，你可以回顾数据并实施 Halson 的建议，将每晚的睡眠时间增加 30 分钟，直到白天不再感到疲倦为止。