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你的睡眠充足吗？

By Nike Training

你的睡眠是否充足

回顾一天状态，看看你的睡眠是否充足

你可能总是听到说八小时是晚上睡觉的黄金时间，这种说法是对的，确实得到了研究结果的支持。“事实上，有些人需要 9 到 10 个小时才会感到睡眠充足。如果你训练任务繁重，那么你需要比平时睡的更久一些。然而，令人担忧的是，大多数人只睡了 6 到 6.5 个小时。”来自澳大利亚天主教大学行为与健康科学学院的副教授、康复专家 Shona Halson 说。

想要知道你所需的睡眠时长，最好的办法就是在上床临睡时记下时间，醒来后算一算你睡了多久。监控睡眠的手表和其他装备不一定完全可靠，往往会高估你的睡眠时间。Halson 指出，在你知道自己平均每晚睡了多少小时后，你可以记录在清醒时段的感受。“起床时，你感觉如何？你会需要喝几杯咖啡来提提神吗？”

“晚上，当你在沙发上看电视时，你会打瞌睡吗？如果是这样的话，请每晚增加半个小时的睡眠，直到这种情况不再出现。”

Shona Halson

如果新的一天开始时你感觉神清气爽，则说明你获得了充足的睡眠。不过，关注你在下午和傍晚的状况同样十分重要。“在开车回家路上，当你在红灯前停车时，你是否有点心不在焉，昏昏欲睡？晚上，当你在沙发上看电视时，你会打瞌睡吗？如果是这样的话，请每晚增加半个小时的睡眠，直到这种情况不再出现。”Halson 表示。

从起床直到准备睡觉的期间，你始终都能够保持头脑清醒，才说明你的睡眠是充足的。

养成良好习惯：在此，向你发起挑战，请开始测算及评估你的睡眠状况，掌握所需睡眠基准信息。请在床旁放一个笔记本，并坚持追踪记录一周数据。在早上醒来时，写下你入睡和醒来的时间。并且每天一次或两次，当你感到疲倦时速速记录下来并写下当时的时间。此外，在你每次动笔写睡眠日记时，别忘了给自己一点精神鼓励（“干得漂亮！”）。一周后，你可以回顾数据并实施 Halson 的建议，将每晚的睡眠时间增加 30 分钟，直到白天不再感到疲倦为止。

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