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在音乐中醒来 澳大利亚皇家墨尔本理工大学最近开展的一项研究显示：相比于在刺耳的噪音中醒来，被歌曲闹铃声叫醒有助于你在早晨起床时感到更加清醒。该校副教授 Adrian Dyer 在新闻发布会上表示：“我们认为，在起床时，刺耳的‘哔哔’声可能会妨碍或扰乱我们的大脑活动，而富有旋律的声音可能会帮助我们更加高效地过渡到清醒状态。”人们需要开展更多研究，才能了解如何将旋律和节奏进行精确组合来发挥最佳效果。但研究人员认为，任何歌曲的效果可能都要优于刺耳的闹铃。
不要关掉闹钟赖床 医学博士 Cheri Mah 是加州大学旧金山分校人体机能中心的医师科学家，专门负责研究精英运动员的睡眠和体能表现。她表示，关掉闹钟的那一刻可能感觉很棒，但是这对于身体或大脑没有任何好处。在她看来，这段睡眠期十分关键：“你打断了真正起床之前本来可以巩固的额外睡眠期。清晨是你快速眼动睡眠最多的时候，这对于巩固记忆而言十分重要。”