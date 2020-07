Una rutina de fuerza para corredores

El beneficio del entrenamiento de fuerza es que puede desarrollar ambos tipos de fibras musculares.



Si bien los corredores pueden imaginar un monstruo de gimnasio cuando piensan en levantar pesas, aumentar la masa muscular en realidad puede ayudarte a acelerar y ajustar la forma de correr. Pero no creas solamente en nuestra palabra: los corredores que realizaron un programa de entrenamiento de fuerza dos o tres veces a la semana entre 8 y 12 semanas mostraron mejoras significativas en la economía de carrera o en la eficiencia con la que corren, según una revisión de estudios publicados en el Journal of Strength and Conditioning Research. Y el rendimiento de resistencia y el VO2 max también mejoraron después del entrenamiento de fuerza en un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine.