Un rato al aire libre: aprende a amar la naturaleza a tu alrededor

"Nosotros causamos la mayoría de estos problemas medioambientales", comenta Marcus, que cree que el cambio puede darse si se enseña a la sociedad sobre su entorno. "La educación nos ayuda a abrir la mente de las personas. Tenemos a nuestro alrededor tantas bellezas y maravillas, pero no sabemos verlas".



Las clases de Marcus son las mismas que aprendió por sí mismo de pequeño, cuando vivir en un departamento con sus hermanos y madre soltera suponía con frecuencia tener un espacio limitado. "Estar fuera era sinónimo de escapar o de explorar. Me pasaba todo el tiempo que podía fuera, en mi barrio. Era el tipo de niño que solo volvía a casa cuando su madre lo llamaba a comer", recuerda Marcus.



Su madre fomentó su amor por la naturaleza, llevándolo a acampar junto con sus hermanos cada verano a un parque nacional cercano. "Los parques nacionales siguen siendo mi lugar favorito en el mundo", comenta. En uno de esos viajes de su infancia, participó en una excursión por la naturaleza, que fue el detonante de querer estudiar ciencias biológicas y trabajar en ese ámbito. "Esa fue la primera vez que me llevaron a caminar en pleno bosque. La guía de la excursión me dejó boquiabierto porque podía identificar todas las plantas y los animales que me rodeaban", agrega.