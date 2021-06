Un rato al aire libre: escalar para sacar fuerzas y encontrarle sentido a la vida

Incluso cuando progresó rápidamente como escaladora y se mantuvo al día con los rigores de la escuela de medicina, Favia comenzó a sentirse enferma de manera crónica en el otoño de 2011. Las enfermeras practicantes en el centro de salud en el que estudiaba descartaron sus preocupaciones, le diagnosticaron asma y le recetaron un inhalador. "Fueron horribles", recuerda Favia. Sospechaba que el linfoma, el cual acababa de estudiar, podría ser lo que la hacía sentirse enferma, pero no cambiaban de opinión. "Solicité unos rayos X reiteradamente y me los negaron", agrega. Para junio siguiente sus síntomas habían empeorado dramáticamente y comenzó a tener problemas para respirar y tragar. En una escalada se cayó del muro, le faltaba el aire. Un mes más tarde los médicos encontraron una masa de 13 centímetros en su pecho y diagnosticaron a la observadora estudiante de medicina con linfoma en etapa avanzada. Puso en pausa sus estudios médicos y pasó el siguiente año en tratamiento contra el cáncer. "Cuando me estaba sometiendo a las quimios, no había deseo, no había nada. Solo se trataba de sobrevivir", afirma.