Regula tu reloj biológico para dormir mejor y tener más energía

Todos tenemos un reloj principal que le dice a todos los relojes biológicos individuales (al de los músculos, el hígado, el estómago, etc.) qué hora es con base en el ciclo de 24 horas de la Tierra y cómo actuar en consecuencia. Cada uno de esos relojes está regulado por proteínas, incluida una proteína clave llamada PER. Cuando esta proteína no está sincronizada, puede exponerte a un ritmo común de 23 horas o a uno aún más común de 25. Los investigadores de universidades como la Universidad de California, Santa Cruz, (UCSC) descubrieron recientemente que las personas con ciertas mutaciones genéticas en una enzima (llamada caseína quinasa 1) pueden incluso tener un ritmo de 20 horas.



A pesar de que las personas con estos horarios a menudo sigan durmiendo las siete horas ideales o más, un ritmo circadiano interrumpido, o no vivir sintonizado con el día y la noche de la Tierra, se ha relacionado con una serie de problemas de salud. ¿Por qué? Tu reloj intentará sincronizarse con el de la Tierra por sí solo, pero si el tuyo es mucho más corto, nunca podrán estar sintonizados, lo que provocará un desorden a nivel molecular. "Es como vivir con un cambio de horario eterno", dice Carrie Partch, PhD, profesora adjunta del Departamento de Química y Bioquímica de la UCSC y autora principal del estudio.



La buena noticia es que los científicos creen que esta variante genética que hace que las personas funcionen con un reloj de 20 horas es rara (como una en un millón). Es probable que solo la tengan las personas que se acuestan alrededor de las 7 p. m. y se despiertan cerca de las 4 a. m., incluso los fines de semana. Es una variación con la que naces y que puede afectar tu ciclo de sueño incluso cuando eres niño, aunque es posible que no lo notes hasta tu adolescencia o más tarde, cuando tienes más control sobre tu hora de dormir.