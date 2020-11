¿Es suficiente el ejercicio de peso corporal?

Supongamos que una persona de 68 kilos realiza tres series de 10 saltos en cuclillas, un ejercicio de peso corporal con doble potencia que aumenta la fuerza y quema calorías. Puedes pensar que levantó 68 kilos en el aire. Realmente, cargó 2.041 kilos.



"La fuerza ejercida sobre los músculos al saltar y aterrizar es increíblemente alta", dice el doctor Christopher Minson, profesor de fisiología humana y codirector del Laboratorio de Fisiología Ambiental y Ejercicio de la Universidad de Oregón. También explica que es tan alta que, de hecho, solo haciendo ejercicios explosivos de peso corporal, también ayudarás a que los músculos se adapten a levantar pesas más pesadas cuando vuelvas al gimnasio.



Los ejercicios pliométricos, o de salto rápido, no son los únicos movimientos de peso corporal que pueden ofrecer grandes beneficios. Un artículo destacado en la revista del American College of Sports Medicine descubrió que el entrenamiento de alta intensidad solo con peso corporal puede reducir la grasa corporal y mejorar el VO2 máx, una medida de la aptitud aeróbica, y la resistencia muscular tanto o incluso más que el entrenamiento con pesas tradicional. Un estudio en "The Journal of Strength and Conditioning Research" mostró que hacer flexiones puede ser tan efectivo como hacer levantamientos de pesas en banco para aumentar la fuerza de la parte superior del cuerpo y la densidad muscular. Y un estudio realizado por investigadores polacos descubrió que las mujeres que solo hicieron entrenamiento de peso corporal durante 10 semanas mejoraron la fuerza muscular y la resistencia, así como la flexibilidad; el autor del estudio dice que los resultados deberían ser similares en los hombres.



Además de todo eso, cuando no hay equipos con los que trabajar, a la mayoría de las personas les resulta más fácil mejorar su figura, dice Minson, lo que puede ayudarte a aprovechar al máximo cada repetición. Y debido a que no estás transportando peso, tu rango de movimiento y propiocepción, es decir, el saber dónde están sus extremidades en el espacio, tienden a mejorar, permitiéndote moverte rápidamente sin pensar demasiado. Eso es útil para cualquier tipo de movimiento, ya sea que estés en el gimnasio, en el campo o incluso bajando escaleras.



Simple y sencillo: el adulto promedio tiene suficiente masa en sus huesos para desafiar sus músculos sin agregar peso. Minson comenta que también hay muchas opciones para aumentar los ejercicios de peso corporal para continuar sobrecargando progresivamente los músculos. De hecho, ese es el secreto para hacerse más fuerte y ponerse en forma, con o sin pesas. Sigue leyendo para aprender cómo.