Transfórmate en un mejor corredor sin correr

02. Lleva un registro de running Esto se trata, más que de hacer un seguimiento de los kilómetros corridos en una app, de llevar un diario. “Un registro de running es una oportunidad para que te sientes y realmente registres lo que pasó y lo que aprendiste de una carrera", explica Bennett. “No se trata de los números sino de registrar tu historia de running”. Piénsalo de esta manera: Tal vez saliste para una carrera de 5 km y te sentiste lento. Pero cuando miras hacia atrás en tu registro y ves que solo podías correr 2,5 km, se terminó el asunto. Darte cuenta de que, incluso en un día difícil, hiciste el doble de distancia, y quizás un poco más rápido y con una mejor actitud, es un motivador poderoso. No puedes obtener ese tipo de información emocional al buscar datos en un registro de fitness. 03. Cambia tu actitud "La vida se interpone en el camino, y tus objetivos como corredor quedan a un lado. Pero castigarte por no haber corrido o porque no puedes salir a correr, no te ayuda a acercarte a tu objetivos. En cambio, reconoce que suceden cosas y háblate como le hablarías a un amigo o a alguien que te importa", recomienda Bennett. "Durante el primer minuto de cada carrera que comiences, repítete que eres el mejor", dice. "No es fácil comenzar una carrera, ya sea en buenos o en malos momentos". El diálogo interno positivo es una habilidad aprendida, y puedes practicarla aún cuando no estás corriendo. Sentirás esa actitud más fuerte cada vez que corras, ahora y en el futuro.