Todo el trabajo intensivo que haces en el gimnasio o sobre el pavimento no va a llevarte tan lejos como podría hacerlo si no bajas el ritmo regularmente con intención. "Estos entrenamientos leves y lentos son un aporte a nuestra capacidad aeróbica y brindan a nuestro sistema cardiovascular las bases que necesita para poder llevarlo a la máxima potencia", explica Falsone. Si no puedes establecer y mantener una sesión más lenta, como si estuvieras con la velocidad en primera o segunda en un auto, dice, tu quinta no será tan potente ni te será tan fácil alcanzarla.



Tu cuerpo también necesita esta mezcla de entrenamientos leves y fuertes si deseas recuperarte de la última vez que aplicaste tu máxima velocidad, dice el Dr. Romain Meeusen, jefe del departamento de fisiología humana en Vrije Universiteit Brussel y especialista en fisiología del ejercicio y fisioterapia deportiva y para el entrenamiento. Si todo el tiempo te esfuerzas al máximo y a un nivel medio, nunca tendrás la oportunidad de reparar y reconstruir, dice Meeusen. Las sesiones tranquilas te brindan esa oportunidad y permiten que tu cuerpo aumente la mitocondria y los capilares en los músculos para tener una mejor condición mientras continúas construyendo tu resistencia fundamental. (Sin embargo, hacer nada y acampar en el sillón te quita este beneficio y solo sirve para que tus músculos estén más agarrotados). Un entrenamiento catártico y pausado permite que tu mente descanse de las demandas de la alta intensidad, agrega Meeusen.