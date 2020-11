¿Necesito más hierro en mi dieta?

El problema de la deficiencia de hierro

El hierro puede ser difícil de obtener, especialmente en el caso de las personas muy activas. Tan es así, que según una evaluación de 2019 publicada en la revista European Journal of Applied Physiology, entre el 15 y el 35 por ciento de las mujeres atletas y entre el 5 y el 11 por ciento de los hombres atletas presentan deficiencias. En el caso de las mujeres, el riesgo puede ser mayor debido a sus periodos.



¿Por qué es tan complicado obtenerlo? Si estás reduciendo las calorías o siguiendo una dieta vegetariana o vegana, puede que no estés comiendo suficientes alimentos que contengan hierro. También puede que no estés absorbiendo todo el hierro que estás consumiendo. Si agregas entrenamientos intensos a la mezcla, podrías estar perdiendo parte del hierro que consumes. "Los atletas de resistencia, como los corredores, dañan los glóbulos rojos cuando corren en superficies muy duras, particularmente con calzado de mala calidad", dice Foroutan. Es decir, entre menos amortiguación y apoyo tengas, más fuerte será el impacto y podrías lesionar más glóbulos rojos, junto con algo de hierro. También se pierde algo de hierro en los entrenamientos en los que sudas mucho, como las sesiones de HIIT, de resistencia o de calor, pero normalmente no lo suficiente como para causar una deficiencia, agrega Foroutan.



"La deficiencia de hierro se desarrolla en etapas", dice Floris Wardenaar, doctor y profesor asistente de nutrición deportiva en la Universidad Estatal de Arizona. "Al principio [llamada deficiencia leve], tus reservas de hierro se agotan, pero aún tienes suficiente para distribuir el oxígeno por todo el cuerpo, así que puede que ni siquiera lo notes", dice. "Luego, a medida que el suministro de hierro continúa disminuyendo, los glóbulos rojos empiezan a verse afectados [una deficiencia marginal]". Puede que te sientas o no cansado, o que veas cambios en tu rendimiento o recuperación. Los problemas gastrointestinales crónicos pueden ser una señal de que no estás absorbiendo los nutrientes adecuadamente. Si no se controla una deficiencia marginal, se puede desarrollar la versión más extrema, es decir, anemia por deficiencia de hierro, lo que significa que no se pueden producir suficientes glóbulos rojos de calidad. Y sin glóbulos rojos de calidad, Wardenaar explica que se puede experimentar fatiga, piel pálida, manos y pies fríos, lengua adolorida, piel y cabello secos y uñas quebradizas.



Si notas alguno de estos síntomas, especialmente fatiga inexplicable, consulta a tu médico y solicita un conteo sanguíneo completo, así como pruebas de tus niveles de ferritina (cómo se almacena el hierro en el cuerpo) y la capacidad total de fijación de hierro, dice Foroutan. Ten en cuenta que si tus análisis son normales, pero todavía te sientes mal, debes solicitar pruebas que puedan profundizar aún más.