¿Puedes mejorar el sistema inmunológico con lo que comes?

Cómo funciona el sistema inmunológico

Repaso rápido de biología: El sistema inmunológico es una red compleja de células y proteínas que sirve como primera (y la mejor) línea de defensa del cuerpo contra virus y bacterias dañinos. Para fortalecerlo, debes concentrarte en otras áreas de bienestar, en este caso la nutrición, que afectan directamente a la red.



¿Por qué importa lo que comes? Además de los macronutrientes como las proteínas, el sistema inmunológico necesita niveles suficientes de micronutrientes vitales, ya que trabajan juntos para hacer sonar las alarmas y defenderse de un invasor en forma inmediata. Pero depender de altas dosis de un solo micronutriente (por ejemplo, la vitamina C) no es suficiente para protegerte, dice el doctor Adrian Gombart, profesor de bioquímica y biofísica en el Instituto Linus Pauling de la Oregon State University, que estudia la inmunidad. Esto se debe a que necesitas una variedad de fuerzas dentro de tu ejército, no un héroe único, lo que significa diversificar la dieta.