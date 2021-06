Manos a la obra: cómo crear biomateriales

Consejo 1: No hay tal cosa como un mal experimento

"Cometí muchos errores", dice Rikke sobre sus recetas de biomateriales. "Pero me dieron ganas de hacer una segunda versión. Y ahora estoy trabajando en una tercera versión. Es una curva de aprendizaje".



Jugar con las cantidades de los ingredientes y los niveles de temperatura generó nuevas ideas y resultados (algunos se muestran arriba), que Rikke presentó a su equipo, "como un pequeño museo o un vistazo al futuro", dice.



La mezcla de curiosidad y tenacidad de Rikke, que no se rinde ni siquiera cuando las cosas no salen como esperaba, es la clave del progreso de su proyecto. "Creo que no tuve miedo", dice. "Solo quería aprender y quería probarlo yo misma".