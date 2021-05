Los creativos adolescentes que están cambiando la música y el modelaje

Deba, ¿cómo ha sido tu viaje por representar a la mujer de Oriente Medio en la industria creativa?



Deba: Una de las principales razones por las que comencé a hacer todo lo que hacía es porque cuando era pequeña, no veía a nadie en línea que fuera kurda o del Medio Oriente que estuviera haciendo el tipo de trabajo que yo hacía. Y no era solo yo, sino también muchos de mis amigos que no se veían representados. Eso fue realmente desalentador, porque todas somos chicas jóvenes, y las mujeres a las que nos dijeron que aspiráramos a lucir como ellas eran rubias, de ojos azules, esa ideología occidental de la belleza muy tradicional, y eso no existe. Es un concepto tan loco. No tiene ningún sentido.



Debemos permitir más variaciones de belleza en nuestra industria. Y en este momento, siento que nuestra industria se está volviendo un poco más diversa, pero solo en mi lado de las cosas, el modelaje y el casting. El siguiente paso ahora es ver qué podemos hacer en producción. Detrás de escena todavía todo es extremadamente blanco. No seguiremos adelante porque es bueno tener un elenco de 12 modelos negros. Pero, ¿cuál es el punto cuando toda la producción y el equipo detrás de eso es blanco? La representación auténtica no puede ser simplemente performativa. Necesitamos hacerlo justo para absolutamente todos.



¿Cuál ha sido la respuesta a su trabajo para cambiar esas percepciones dentro de sus respectivas industrias, la música y el modelaje?



Tom: Para mí, es muy Marmite, por decirlo así. [Es decir] la gente lo entiende o simplemente no lo entiende. Algunas personas podrían decir: "¿Esto música? Llévenme de vuelta al pasado. ¿Cómo es que consideran esto música hoy?" O hay gente que dice: "Esto es genial. Parece que no hay nada igual". Bueno, pues no hay nada parecido ya disponible. Y algunas personas lo ven como algo positivo y otras lo ven como algo negativo. Todo depende de cómo piensen. Mi música es un buen tema de discusión. Me gusta escuchar los pensamientos de la gente al respecto. Porque dejo que la gente siempre decida por sí misma qué significa mi música para ellos.



Deba: Ha sido muy heterogéneo. Me siguen muchas, muchas chicas jóvenes y me dicen: "Muchas gracias". Creo que es hermoso. Y para mí, esa es literalmente la única razón por la que intento hacer algunos cambios.



Tom: Sí, Deba está obsesionada con esto. Ella siempre solía decirme: "Cuando era más joven, deseaba que hubiera más representación de mí, o de chicas con cabello largo o cejas más gruesas o lo que sea". Y luego me mostraba un comentario o mensaje de una chica que decía: "Siempre me han molestado por mis cejas pobladas y me hiciste sentir que puedo aceptarlas". Y eso es increíble. Deba ha hecho algo por alguien.



Deba: Si puedo hacer que otra chica más se sienta cómoda con su apariencia, para mí es increíble. Y no solo por mi apariencia, sino por mi herencia. Me llamaban terrorista todos los días. Me llamaban gorila o Chewbacca. Me dolía que me llamaran con esos apodos horribles, solo porque tengo un par de pelos de más en el brazo y cosas así. Pero ahora quiero ver a las chicas salir de eso un poco más fuertes.