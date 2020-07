Lo que una mentalidad positiva puede lograr

"Los patrones neurales que crean el pensamiento positivo o negativo se forman cuando somos jóvenes", explica la doctora Loretta Breuning, fundadora del Inner Mammal Institute y autora de "The Science of Positivity". Según Breuning, nuestras experiencias pasadas, en concreto durante la infancia, determinan nuestras expectativas para que las cosas salgan bien o mal, y esa es la clave para nuestra motivación en el futuro.



Además, afirma que "Cuando tienes expectativas positivas, es más probable que te esfuerces por lograr lo que quieres, pero si tienes expectativas negativas, probablemente no lo harás porque tu cerebro no está diseñado para intentar conseguir algo sin recibir una recompensa. Si tienes expectativas negativas, no sabes por dónde empezar, por lo que simplemente no haces nada para conseguir lo que quieres".



Este pensamiento del vaso medio vacío no solo desencadena la liberación de cortisol, una hormona del estrés que envía una alerta de amenaza al cerebro, sino que se convierte en algo perpetuo, dice Breuning. "Refuerzas ese patrón neural negativo. Es como tu lengua materna, es tan fácil de entender que no sabes cómo la aprendiste".



Cuando te sientes atrapado en esta espiral de pensamientos pesimistas, decir simplemente que pienses positivo puede parecer inútil. Y es posible que lo sea: ese pensamiento en sí mismo de hecho no es útil, asegura Fox. Los beneficios de ser una persona positiva no son impulsados por cómo pensamos, sino por lo que hacemos. Asimismo, si haces muchas cosas positivas, eso mejorará tu ánimo y tendrás una mentalidad positiva.