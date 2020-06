La forma más sencilla de comer saludablemente

Deja de preocuparte por hacer la dieta perfecta y pon en práctica pequeños pasos que te conducirán a grandes resultados.

Seguro que has oído la expresión “hacer más ejercicio no compensa una mala dieta". Y aunque este dicho se ha convertido en todo un cliché en el mundo del bienestar, no por ello es menos cierto. Para estar más en forma, tu alimentación debe ser lo más saludable posible.



Sin embargo, "comer bien" no siempre significa "comer perfectamente". Para lograr el éxito a largo plazo, lo mejor es que comas lo mejor que puedas en cada momento.



Una de las principales razones por las que la gente deja de comer sano es porque adopta un enfoque muy perfeccionista, nos dice el entrenador y dietista matriculado de Precision Nutrition, Brian St. Pierre. “Muy a menudo, y sobre todo en enero, la gente adopta un enfoque de todo o nada. Siguen una dieta tan estricta que acaban dejándola porque no es sostenible", comenta St. Pierre.