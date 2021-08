La comunidad creativa queer de los hermanos Joel y Georgia Palmer

Ustedes tienen más experiencias compartidas que la mayoría de los hermanos. Modelan juntos y colaboran entre sí. ¿Cuál es la fortaleza que encuentran entre ustedes para continuar haciendo lo que hacen?



Joel: Creo que Georgia y yo exploramos nuestros talentos el uno con el otro y después lo ponemos en práctica cuando se trata de nuestro trabajo. Georgia es definitivamente una de mis musas. Eso nos da espacio para progresar juntos de muchas formas distintas y para impulsarnos el uno al otro en muchos aspectos diferentes. Como en este momento, que Georgia se dedica a la actuación, ¿no es verdad?



Georgia: Sí, estoy intentando actuar y ser DJ de música.



Joel: Tiene un emocionante cortometraje que se estrenará pronto. Creo que hemos sido mutuamente una puerta hacia un nuevo mundo. Nuestra fortaleza juntos es definitivamente algo que debes ver por ti mismo. Ver modelar a Georgia es como ver una obra de arte.



Georgia: Mi estilo de movimiento viene de ti.



Parece que la danza, la música y el estilo han influido en su obra, sus identidades y su forma de expresarse. ¿Podrían hablarnos de eso?



Joel: Nuestra colaboración juntos es estrecha y sólida porque desarrollamos este estilo particular de movimiento como una familia. Tuve mucho entrenamiento de danza cuando era joven y, cuando se trata de estilo, nos gusta intercambiar ropa. Tenemos un estilo como de pantera negra, un poco punk y afro-punk. Es un juego que mezcla muchas cosas diferentes, y a veces definitivamente es estruendoso.



Georgia: En realidad depende del personaje que quieras ser ese día. La vida nocturna de Londres es donde todos los integrantes de nuestra comunidad nos encontramos: un grupo de personas completamente artísticas y creativas de todos los sexos, géneros, sexualidad, todo. [El club es] para nosotros un lugar seguro y la forma en que socializamos. Algo que agradecemos y tenemos en común es ese amor por la música, el baile, el movimiento, la moda y el estilo.



Ustedes dos también se identifican como queer, lo que añade otra dimensión a su relación y a su viaje como creativos de color. ¿Qué significa ser queer para ustedes?



Georgia: Me identifico como queer porque pertenezco a la comunidad queer. Es todo lo que conozco. Mis amigos son queer, el idioma que hablo es queer, y las personas a quienes represento son queer.



Joel: Para mí, lo queer es una mentalidad librepensadora. Ser queer no necesariamente significa que tienes que sentir atracción por el mismo sexo. Vivimos en un momento en el que cada artista, talento y modelo, debido también a los medios sociales, pueden ser ellos mismos y ser extravagantes.



Georgia: Sí. Tengo mucha confianza en estar en sincronía con mi cuerpo, y siento que puedo moverme, ser abstracta e interpretar diferentes personajes. Constantemente aprendo cosas nuevas sobre mí misma.



Joel: No hemos sido modelos convencionales. No oculté en absoluto que soy queer y no lo cambiaría por nadie. Así que tenemos que impulsarnos el uno al otro, decirnos mutuamente que hacemos esto para inspirar a personas más jóvenes que nosotros. Si nosotros podemos hacerlo, ustedes también pueden. Eso es lo que me impulsó a ser director creativo en vez de ser únicamente modelo. Puedo crear mundos y espacios para que las personas sientan que pertenecen allí en vez de ser solo un rostro. Podemos hacer más que eso. Podemos crear oportunidades reales.