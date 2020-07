Cómo hacer que tu cerebro te dé un mejor sueño

Por supuesto, no hay duda de que descansar bien mejora el estado mental. Es algo que funciona en ambos sentidos, tal como explica la autora del estudio Rosalba Hernández, doctora y profesora adjunta en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. "Cuanto más duermas, más se beneficiará tu bienestar emocional y físico".



Además, todo parece estar en la cabeza: solo porque crees que has dormido mal no significa que realmente lo hayas hecho. En el primer estudio de Hernández, los participantes evaluaron su propio descanso. Sin embargo, durante su segundo estudio, su equipo analizó el sueño real de los participantes usando un pequeño dispositivo que mide el movimiento durante la noche y descubrió que las cosas no eran tan simples. Los investigadores descubrieron que algunas de las personas que decían haber dormido mal en realidad habían descansado lo suficiente. Por lo tanto, un pesimista que afirma no haber descansado podría haber dormido tranquilamente toda la noche.



¿Qué significa todo esto? "La forma en que piensas que has dormido importa más que cómo has dormido realmente", explica Christopher Winter, neurólogo especializado en el descanso de los atletas profesionales. Entrenarte para pensar que has dormido mejor de lo que lo has hecho (centrándote, por ejemplo, en las tres horas que has dormido del tirón entre las 3 y las 6 de la mañana frente a las horas en que te has despertado a cada rato) podría ayudarte a sentir que has descansado bien. Además, no hay que olvidar que este método positivo consolida el optimismo, una actitud que ya sabes que puede ayudarte a dormir mejor en el futuro.