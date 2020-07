3 maneras de hacer que el fitness sea divertido para los niños

No hace falta que nadie te diga que la diversión es un factor clave para que a los niños les guste algo (tareas hogareñas, citas con el médico, recorridos largos en auto). El ejercicio no es la excepción. "Si no enfocas la actividad física como algo entretenido, en cierta medida, es muy factible que a los niños no les interese", afirma Karen Santesson, supervisora del Centro de Desarrollo Infantil de Nike, que dirige el programa de actividades "Everybody Moves" en concordancia con la Sociedad de Educadores Físicos y de la Salud de Shape America. ¿No sabes por dónde comenzar? Prueba estas ideas para que moverse juntos sea divertido.



1. Conviértelo en un juego.

La forma más fácil (y, honestamente, más obvia) de hacer que el ejercicio sea más entretenido es hacer que se convierta en un juego porque los juegos disfrazan el trabajo físico como diversión. Los juegos básicos de patio como la traes, la luz roja/verde y el fútbol por lo general mantienen a los niños más pequeños (de entre 3 y 5 años) entretenidos, mientras que a los preadolescentes a menudo les gustan los carreras con obstáculos, que son más dinámicas para sus breves períodos de atención, comenta Santesson. Para crear tu propia carrera de obstáculos, coloca entre cinco y seis objetos en el patio o en tu casa, como una pila de almohadas que tengan que saltar o dos árboles por los que tengan que agacharse para pasar. Usa un cronómetro y desafíalos a terminar la carrera en un determinado tiempo, y anímalos durante todo el recorrido.



2. Dales algo de control.

"Generalmente, a los niños les gusta sentir como si estuvieran tomando sus propias decisiones, porque esto les da sensación de control", cuenta Santesson. Trata de darles a los pequeños (de entre 3 y 6 años) algo que hacer. Dile a tu pequeño que es el encargado de ayudarte con el entrenamiento, y que su trabajo es seguirte tanto como pueda con tu rutina de yoga, o arrojarte un balón medicinal ligero mientras haces las abdominales. A los niños más grandes, puedes dejarlos elegir o crear su propio entrenamiento para hacer juntos, en el que pueden unir cinco o seis ejercicios que les interesen. "Es emocionante para los niños decirles a sus padres qué hacer una vez, y cuando vean que sus padres se mueven y lo disfrutan, es muy probable que quieran unirse a ellos", agrega Santesson. Ayúdalos a encontrar nuevas rutinas y ejercicios para probar en la colección "Para toda la familia" o en la colección "Aprende los ejercicios básicos", ambas en la NTC App.