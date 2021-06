Fitzroy Lions SC

"Fitzroy Lions Soccer Club es un club de fútbol único de Australia", dice Abdulmalik Abdurahman, su fundador. "Así es como la gente debe recordar este club: un club de fútbol único".



También es la manera en que la gente debería recordar al mismo Abdul. Nacido en Etiopía, Abdul emigró a Melbourne, Australia de niño. Dice que el fútbol fue algo que le permitió mantenerse en contacto con su cultura y encontrar cosas en común con su nuevo hogar. Sin embargo, algunos años después, cuando las cuotas se hicieron cuesta arriba, tuvo que abandonar el fútbol.



"No podía pagar la matrícula, así que me dije a mí mismo: 'Tengo que hacer algo al respecto'", recuerda Abdul.



Y lo hizo. En 2013, Abdul creó Fitzroy Lions.



"Creo que el fútbol siempre debería ser gratuito, y en Fitzroy Lions nos aseguramos de que los chicos de la comunidad tengan la oportunidad de practicar deporte y que puedan pagarlo", comenta Abdul. "Sin matricula ni nada de eso. No se paga nada para jugar".



Siete años después, el club hace más que solo brindar una oportunidad para que los niños participen en actividades de fútbol: une a la personas.



"Creo que este club hace eso a la perfección: tan simple como unir a las personas, y luego aprenden unos de otros mientras juegan al fútbol", dice Abdul. "No solo están jugando al fútbol juntos. Están intentando construir una base común más amplia".