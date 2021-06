La lucha por la justicia social de Jordin Canada y Jrue Holiday mientras vivían en una burbuja

Jrue, has donado tu salario de la burbuja de la NBA a los fondos de justicia social que respaldan el movimiento de Black Lives Matter de Los Ángeles, Indianápolis y Nueva Orleans. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?

Jrue: Honestamente, se me estaba haciendo difícil decidir si entrar en la burbuja o no. Todo lo que estaba pasando a nivel social en el mundo estaba desmoronándose y sentía que yo no estaba haciendo suficiente. No sabía qué hacer, no sabía cómo ayudar. Sé que manifestarnos ayuda, pero quería hacer más. Entonces, sentado en la cama mientras le daba vueltas al tema con mi esposa, pensaba en las cosas que podríamos hacer, y mi esposa me sugiere donar el resto de mi salario a nuestra cultura, a nuestra comunidad. Y justo cuando lo dijo, una luz se apagó y el peso de mis hombros desapareció. Fue la idea perfecta porque, sin importar cuánto se hable del tema, la parte financiera es enorme cuando se trata de disparidad entre blancos y negros, entre ricos y pobres. Dios me bendijo lo suficiente para que fuera capaz de jugar este deporte por mucho tiempo y hacer una cantidad de dinero bastante grande. Y no me voy a llevar el dinero conmigo. Hay gente que necesita ayuda y se me ocurre que puedo ayudar financieramente. Si no hubiera decidido hacerlo, no habría entrado a la burbuja.