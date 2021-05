Los gemelos indígenas ClearBear y Haatepah hablan sobre su relación con la naturaleza

Cada vez más personas dedican su tiempo a disfrutar del aire libre y apreciar más la naturaleza, lo cual es un aspecto inherente de su cultura. ¿Qué opinan sobre esta forma de conexión?



ClearBear: La mayoría nos volvemos locos de estar tanto tiempo encerrados entre cuatro paredes, por lo que buscamos una vía de escape que ralentice las cosas. Al salir, conectas más con la naturaleza, la Tierra, tus antepasados y piensas en quién estuvo aquí antes que tú o en lo bonito que es todo y el poco tiempo que has dedicado a apreciarlo.



El activismo genera mucho estrés y ansiedad. El mejor remedio natural para el estrés, por lo menos para mí, es la naturaleza, sin lugar a dudas. Sé que puede sonar un poco cliché, pero realmente lo es. Después de dar un paseo al aire libre y conectar con la naturaleza, me siento mucho mejor.



En estos momentos, ¿se sienten más conectados el uno con el otro o con la tierra?



ClearBear: Hace poco me compré una autocaravana, así que estoy dando mis primeros pasos en este nuevo mundo sobre ruedas. Por supuesto, mantengo una distancia segura con otras personas y tomo todas las medidas oportunas. He estado yendo a lugares donde puedo apreciar la naturaleza de verdad. En mi opinión, la sociedad va a cien kilómetros por hora y uno de los beneficios de esta cuarentena es tomarse ese segundo para respirar, porque no siempre tenemos la oportunidad de disfrutar del momento.



También hacen música juntos. ¿Qué se siente al compartir esa pasión y compañerismo como hermanos?



Haatepah: Cuando estás con alguien que no es muy cercano a ti o con el que no tienes esa conexión, siempre hay un pensamiento que te ronda la cabeza: "Espero no hacer nada de lo que pueda avergonzarme". En cambio, tu hermano ya te ha visto meter la pata varias veces, y con él también puedes bromear a cada rato…



ClearBear: …Por lo tanto, esa presión desaparece.



Haatepah: Exacto. Y creo que las personas creativas trabajamos mejor cuando no estamos bajo mucha presión.



ClearBear: Cuando tocamos una canción, él sabe exactamente qué tipo de emoción estoy tratando de transmitir al cantar. Y cuando él canta, sé lo que busca. Es como saber lo que el otro piensa y siente.



Haatepah: Sí, nos complementamos muy bien, incluso mejor que la mayoría.