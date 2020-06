Entrenar a los niños con confianza

Cómo usar el refuerzo positivo para ayudar a los niños a sacar el máximo provecho de los deportes.

Mantener a los niños motivados para que sigan activos cuando no podemos salir es un desafío. Por eso, le preguntamos al equipo de Made to Play de Nike cómo mantener a los niños fuera del sofá usando las 6 C del entrenamiento. Nuestros entrenadores de Made To Play están buscando que 17 millones de niños de todo el mundo se muevan, para que adquieran confianza. Esta semana, Julia Winkler, entrenadora de Berlin Kickt, un programa de fútbol juvenil, explica cómo generar Confianza.