Encuentro de talentos: la entrenadora de fitness Shev Robinson y la coreógrafa Tanisha Scott

Tanisha: ¿Cómo se presenta el fitness y el bienestar en tu vida cotidiana?



Shev: Me tomo el hecho de ayudar a la gente a entender la salud y el bienestar muy en serio, desde cómo empiezo mi día hasta cómo alimento mi cuerpo y cómo proyecto mi energía hacia las personas. No concibo otra forma de vivir. Si no estoy saludable, no puedo ayudar a los demás. Siento que los demás también perciben mi energía.



Tanisha: ¿Cómo te mantienes motivada para poder motivar a los demás?



Shev: Me motiva la idea de ayudar a otros a recobrar la confianza en sí mismos que hayan perdido. No me importa por qué motivo, ya sea que hayas engordado un poco, que recién hayas tenido tu bebé o que no te sientas a gusto en tu ropa. Llamo a mis clientes mi familia ampliada. Nunca antes me había sentido tan impulsada por la energía de los demás. Es por eso que tuve que crear ese espacio de calma y concentración, para poder [llevarlo] a los demás.



Tanisha: Ahí está el altruismo otra vez. ¿Cuáles son algunas de las cosas que haces para centrarte en ti misma antes de comenzar a trabajar con un cliente?



Shev: Antes de empezar mi día con un cliente, intento recordarme por qué me buscaron, cuál es su historia y por qué y cómo me necesitan. Brindo un servicio, pero no puedo hacerlo bien hasta lograr entender por qué me buscan.