Encuentro de talentos: Mio Asakawa y Masami Hosono

Mio: ¿Cómo practicas tu proceso creativo para el estilismo del cabello?



Masami: Empiezo por estar abierta a las nuevas culturas y ampliar mi conocimiento para hacer que los cortes y peinados se adapten a mis clientes. Mi misión no es realizar una réplica exacta de una foto que el cliente traiga, mi trabajo es crear un estilo único luego de observar todos los aspectos del cliente. Para lograrlo, tengo que practicar constantemente. Cuando el cliente no tiene una idea clara de lo que quiere, entonces pienso en la música que le gusta o el tipo de trabajo que hace. Si no contara con mi base de conocimiento sobre arte y música, no podría visualizar un look para el cliente, incluso aunque trajera su propia inspiración. Aun dentro del rock and roll existen tantas variedades. Si el cliente ama la era punk new wave de Londres de los 70, necesito conocimiento sobre ese género específico para hacer mi trabajo. Constantemente me expongo a nuevas formas de arte y cultura. Cuando colaboro con los clientes, quiero que sientan que los entiendo.



Mio: Compartes de manera activa lo que sucede en la comunidad LGBTQ en Nueva York con tus seguidores de Instagram de Japón. ¿Sientes que esto forma parte de tu práctica creativa?



Masami: Sí, así es. Cuando recién me mudé a Nueva York y pude percibir la diversidad de la ciudad, sentí un gran alivio, como "estoy a salvo". Japón es un país muy conservador y a veces a las personas LGBTQ se les hace difícil vivir ahí. Muchos esconden su sexualidad y otros muestran sus prejuicios inconscientes con comentarios discriminatorios al pasar. Al compartir mi experiencia positiva en Nueva York, quiero mostrar que no hay nada de malo con ser LGBTQ.



Por cierto, ¿qué te hizo decidir comenzar a practicar skateboarding? Tradicionalmente se concibe al skateboarding como una actividad de chicos.



Mio: El skateboarding me interesaba desde hacía mucho tiempo, pero tenía esa sensación de que "las niñas no patinan". Pero cuando vi a algunas chicas publicar sus videos patinando en Instagram, les envié mensajes directos y me llevaron al parque de skateboarding. Ya no pienso en este deporte en términos de género, pero igual me gustaría que la sociedad sintiera, "Por supuesto, las chicas practican skateboarding". Por eso publico mis videos en Instagram, y no solo los míos, sino también los de las otras chicas con las que comparto la actividad. De esta manera, las personas pueden ver que existen muchas mujeres que practican skateboarding. Hace casi un año y medio que comencé. Las skaters tenemos un vínculo muy fuerte y todas nos sentimos amigas.