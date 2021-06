En buena compañía: enemigas en el ring, amigas fuera de él 

¿Qué has aprendido al boxear con este club?

Han Beiying: El club me ha enseñado a trabajar en equipo y a ser más tolerante. Aunque estés tú sola en el ring, tu entrenadora y tus compañeras te acompañan. Por eso puedo afirmar que es un deporte de equipo. Es realmente aterrador ver cómo el puño de otra persona se acerca a tu cara, pero con la práctica y el trabajo en equipo, aprendes a lanzar el gancho perfecto.



Gong Jin: A mí me ha enseñado a ser valiente e independiente. El boxeo no consiste en iniciar un combate, sino en ser capaz de defenderte sola.



Zhong Zheng: En mis primeros combates me ponía nerviosa y solo me importaba ganar. Con el tiempo, aprendí que el boxeo tiene que ver más con esforzarse al máximo y respetar a tu rival aplicando todas las habilidades que has aprendido entrenando y practicando con tus compañeras.